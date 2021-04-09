نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل صيغة لطلب مبلغ مالي أو سداد ديون أو منحة أرض من الديوان الملكي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل صيغة لطلب مبلغ مالي من الديوان الملكي السعودي؛ حيث يٌقدم الديوان الملكي الي جميع المواطنين والمواطنات المستحقين الي مساعدة شخصية، ولا تقتصر تلك المساعدات علي المساعدة المالية بل يمكن أي طلب من من الديوان الملكي كطلب العلاج، وأيضاً يُقدم الديوان الملكي حلول لحل جميع المشاكل الإجتماعية عند طلبها، ولذلك نقدم لكم طريقة إرسال طلب مساعدة شخصية الي مكتب الديوان الملكي.

طلب مبلغ مالي أو سداد ديون من الديوان الملكي

يمكن لأي مواطن سعودي الدخول الي بوابة الديوان الملكي وطلب مساعدة شخصية؛ حيث يقوم المواطن بكتابة برقية تحمل شكوته الخاصة سواء طلب محدد ويرغب في الحصول عليه أو مشكله اجتماعية ويريد حل أو اقتراح سليم من الديوان الملكي، كما يمكن أن تحمل تلك البرقية تهنئة لمناسبة أو أعياد أو حول أي أمراً معين، ويمكن أن تحمل أيضاً تلك البرقية عزاء الي الملك أو إحدي المسؤليين، لذا فقد نوضح لكم زوار موقعنا الكرام طريقة إرسال الخطاب الي الديوان الملكي عبر بوابة الديوان الملكي الإلكترونية، ويمكن إرسال تلك الصيغة من خلال البريد الممتاز.

أرقام التواصل مع مكتب الديوان الملكي

يوفر مكتب الديوان الملكي أرقام اتصال داخلية وخارجية، حيث يمكن لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية، أو خارج المملكة بالتواصل مع الديوان الملكي بكل سهولة، فقد يتمكن أي شخص الاتصال علي تلك الأرقام والاستفسار عن أي أمر يشغله، أو تقديم اقتراح حول أمر معين الي الديوان أو غيره من كثير من الأمور الأخري.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي:

رقم التواصل الأرضي 8004000000 الرقم العام: 920022220 رقم التواصل من خارج المملكة العربية السعودية: 9200230003

البريد الإلكتروني الخاص من الديوان الملكي: [email protected]

طريقة إرسال برقية خلال الديوان الملكي

فيما يلي نعرفكم طريقة إرسال برقية خاصة الي مكتب الديوان الملكي بالخطوات الصحيحة، وهي كالأتي: