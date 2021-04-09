نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الاختبارات النهائية في رمضان 1442/2021 .. موعد إجازات الطلاب نهاية العام الدراسي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد الاختبارات النهائية في رمضان 1442/2021 ، أكثر ما ينتظره الطلاب في جميع انحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالنسبة للمراحل العامة المختلفة هو الموعد الخاص بالامتحانات النهائية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 1442، حيث تم تحديد الجدول الزمني الخاص بالفصل الدراسي الثاني في السعودية من قبل وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية، حيث اكثر التساؤلات كثيرا في هذا التوقيت عن الموعد الخاص بامتحانات نهاية العام الدراسي وما اذا كانت قبل رمضان او بعد شهر رمضان، وسوف نوضح فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بموعد اداء اختبارات نهاية العام الدراسي للعام الدراسي الجاري 1442.

مواعيد الاختبارات النهائية في رمضان 1442/2021

تبعا للجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي للملكة العربية السعودية في كافة المراحل الدراسية العامة المختلفة، فإن موعد اداء امتحانات نهاية العام الدراسي او امتحانات الترم الثاني للطلاب تكون بعد عيد الفطر المبارك لهذا العام، ولكن شهدت الأيام الماضية صدور قرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين، ويتضمن هذا القرار تقديم موعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب وذلك لتكون في بداية شهر رمضان المبارك للعام الدراسي الجاري 1442، كما يمكن معرفة طريقة الاطلاع على سجل متابعة الطلاب عن بُعد 1442 منصة مدرستي ومتابعة أداء الطلاب اليومي حيث جاء هذا التقديم في الموعد رسميا ليتم الاهتمام بشكل كبير بشهر رمضان وان ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر رمضان الجاري، على ان تبدأ إجازة نهاية العام رسميا بعد ان يتم الانتهاء من أداء امتحانات الترم الثاني، ونجد انه بشكل رسمي تبدأ الامتحانات الترم الثاني للمراحل العامة المختلفة في السعودية على النحو التالي.

متى اختبارات الترم الثاني في السعودية 1442

المرحلة التوقيت مواعيد الاختبارات النهائيّة للمرحلة الابتدائية في المملكة العربي السعودية امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر رمضان 1442، والذي يوافق يوم 13 ابريل ميلاديا. مواعيد الاختبارات النهائيّة للمرحلة المتوسطة والثانوية في السعودية امتحانات الترم الثاني يوم الأحد الموافق السادس من شهر رمضان 1442، والذي يوافق ميلاديا يوم الثامن عشر من شهر ابريل 2021.

حيث من المقرر ان تقوم جميع المؤسسات التعليمية في السعودية بتحديد موعد أداء امتحانات المراحل المختلفة التعليمية في السعودية، على ان يتم الانتهاء رسميا من اداء الامتحانات الخاصة بالترم الثاني قبل عيد الفطر المبارك.

مواعيد إجازات الطلاب 1442 في السعودية

كما تم التنويه ان امتحانات الترم الثاني لكافة المراحل العامة للطلاب في المملكة العربية السعودية سوف يتم الانتهاء منها رسميا قبل عيد الفطر المبارك 1442، لذلك قد قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار امر ملكي يتضمن تقديم موعد الامتحانات الخاصة بالطلاب ليكون بداية من شهر رمضان 1442، كما تم تحديد موعد أداء امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بشكل رسمي، على ان يتم الالتزام بهذه المواعيد وتحديد موعد امتحانات الصفوف المختلفة للطلاب في السعودية، ليتم الانتهاء من جميع الامتحانات قبل موعد عيد الفطر، امات مواعيد إجازات الطلاب 1442 في السعودية فيتكون كالاتي:-

موعد إجازة الطلاب لكلا من مرحلة رياضه الأطفال والمرحلة الابتدائية وكذلك ومعلمي ومعلمات رياض الأطفال والابتدائي بداية من نهاية دوام يوم الخميس الذى يوافق 10 رمضان 1442هـ. موعد إجازة الطلاب لكلا من المرحلتين المتوسطة والثانوية:. بداية من نهاية دوام يوم الخميس الذي يوافق 17 رمضان 1442 موعد إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية: بداية من نهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442الذي الموافق 5/6/2021.

وقد تم تحديد شرط إنهاء جميع الأعمال الخاصة بتعليم الاختبارات ومراجعتها وتسليم نتائج الطلبة لكى يستطيع المعلمين والمعلمات فى جميع المراحل الدراسية بدا اجازه نهاية العام الدراسي وتختلف الموعد من مدرسه الى مدرسة.

متي يبدأ العام الدراسي الجديد 1443-2022

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1443، ولكن حتى الان لم يتم تحديد هل سوف يستمر التعليم عن بُعد كما هو يحدث الان وكيف سوف تكون آلية الدراسة فى هذا العام الجديد واليكم التقويم الدراسي الجديد 1443-2022كما يلي:-