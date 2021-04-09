نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية أبريل 2021 // توقعات برفع الأسعار الجديدة تعرف على أسباب الزيادة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يترقب المواطن السعودي تحديد سعر البنزين الجديد في السعودية الخاص بشهر أبريل 2021، الذي يتحدد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، بناءً على تقيم اللجنة المختصة بتحديد الأسعار والتي تجتمع بصورة شهرية لتحديد الأسعار وفق الأسعار العالمية، بعد أن كانت تجتمع قبل ذالك كل 3 شهور، وتعتبر المملكة هي أكبر مصدر للبترول في العالم ومن أهم أسباب أرتفاع أو انخفاض البترول، والمعروف أنهوا سيتم العمل بالأسعار الجديدة في صباح اليوم 10 من كل شهر ميلادي، وفيما يلي الأسعار الجديدة وفق التوقعات حتى اللحظة.
سعر البنزين الجديد في السعودية أبريل 2021
الأسعار المعمول بها حتى اللحظة هي أسعار شهر مارس، ولم يصدر قرار اللجنة بالسعر الجديد للمواد البترولية حتى الآن، والمواطنون والمقيمون في المملكة يترقبون ما سيصدر عن لجنة ألتقيم خلال الساعات القلية القادمة، التي ستطبق من الغد السبت 2021/04/10 والأسعار المعمول بها حتى اللحظة هي كالتالي.
|سعر بنزين 91
|1.9 ريال سعودي
|سعر بنزين 95
|2.04 ريال سعودي
|سعر الديزل
|0.52 ريال سعودي
|سعر غاز البترول المسال
|0.75 ريال سعودي
|سعر الكيروسين
|0.70 ريال سعودي
توقع سعر البنزين الجديد في السعودية
يتوقع المتابعون والمحللون لأوضاع أسعار الطاقة العالمية أن يرتفع سعر الوقود خلال الفترة القادمة، بسبب بداية تطعيم المواطنين في أغلب الدول ضد فيروس كورونا، فالولايات المتحدة الأمريكية الافتصاد الأكبر في العالم متوقع له التعافي بعد أن قامت الدولة بتطعيم نسبة 60% من المواطنين حتى الآن، وهو ما سيؤدي إلي دوران عجلة الاقتصاد وبالتالي يزيد الطلب على البترول، وبالطبع ذالك سوف ينعكس على الأسعار في المملكة والمتوقع لها ألارتفاع خلال الشهر القادم.
شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للبترول في العالم
شركة أرامكو السعودية هي شركة سعودية يقع مقرها الرئيسي في مدينة الظهران السعودية، وتم تأسيسها عام 1933 ميلادي، والشركة تعد أكبر شركة بترول في العالم تعمل في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة سوقية تقدر ب 2 ترليون دولار أمريكي، وكانت الشركة قد طرحة ما قيمته 1.5 % من أسهمها لطرحها في البورصة، وحققت من هذا الطرح مبلغ 25.6 مليار دولار، وهو أعلى طرح في العالم، وكان الرقم المسجل لأعلى طرح باسم الشركة الصينية العملاقة شركة علي بابا بقيمة 25 مليار دولار.
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