نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال رمضان في المقال التالي

صرحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بيان عن تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال رمضان وتضمن البيان ما يلي: حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال رمضان وذلك من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا.

التحقق من صلاحية التصريح من خلال تطبيق توكلنا الالكتروني.

يشترط أن يكون المعتمر أكمل جرعات لقاح كورونا وأكمل ١٤ يومًا بعد الجرعة الأولى. ضوابط الحج أصدرت المملكة العربية السعودية ضوابط لموسم الحج هذا العام ١٤٤٢ هجريًا- ٢٠٢١ ميلاديًا من أهم هذه الضوابط أن يحصل الحجاج على جرعات لقاح كورونا المعتمدة من المملكة قبل مطلع شهر ذي الحجة. تضمنت أيضًا ضوابط الحج على إلزام الحجاج المقبلين من خارج المملكة العربية السعودية بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يكون معتمد من منظمة الصحة العالمية، وعلى أن تكون الجرعة الثانية من اللِّقاح تم أخذها قبل دخول المملكة العربية السعودية بنحو أسبوع على الأقل تضمنت الضوابط على حصول العاملين والمكلفين في الحج على أخذ جرعة لقاح كورونا قبل بدء التكليف بمدة لا تقل عن أسبوع، وإلزام جميع الحجاج والعاملين بارتداء الكمامة طوال الوقت. وتضمنت الضوابط إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد بسلبية فيروس كورونا قبل ٧٢ ساعة من الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والحجز لمدة ٣ أيام بعد الوصول إلى أراضي المملكة. يتم اعادة الفحص المخبر المعتمد بعد مرور ٤٨ ساعة من خلال جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج. وصول نسبة التطعيم إلى ٦٠٪ لسكان مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة من الفئات المستهدفة بالتطعيم قبل قدوم شهر ذي الحجة ، وذلك باستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح لأداء الحج، والاكتفاء بالفئة العمرية ما بين ١٨ وحتى ٦٠ عام، والتنسيق لخروج الحجاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع أتباع الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها. كما أكدت ضوابط تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال رمضان على ضرورة التباعد داخل مقر السكن عند المبيت بمسافة لا تقل عن المتر ونصف المتر بين الحجاج، مع جدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات لا تتجاوز المجموعة أكثر من ١٠٠ حاج، وبحيث أن تكون كل مجموعة معرفة مسبقًا ومع قائد المجموعة مرافق واحد على الأقل، ويتم تحديد فترات البقاء في مناطق الحج لكل مرحلة. كما تم التنبيه على أهمية اتباع البروتوكول الصحي الخاص بتقدم الخدمات لجميع الحجاج، ومتابعة تطور وباء كورونا على المستوى المحلي والعالمي والتأكد من توافر اللقاح. الوسوم عمر شويل - جدة تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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