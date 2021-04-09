اشتري جميع مشتريات رمضان ولا تدفع ريال عرض تقسيط بدون فوائد

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عمر شويل - جدة عندما يتعلق الأمر بشهر رمضان تنهال عروض البطاقات الائتمانية في السعودية. يمكنك شراء جميع مشتريات رمضان بدون دفع فوري للمبلغ، حيث يُمكنك تقسيط المبلغ باختيار بطاقة ائتمان على 6 أشهر بدون فوائد، لديك مئات العروض الفردية للاختيار من بينها. تتعلق بطاقة الائتمان التي تقررها في النهاية بعدد من العوامل مثل نمط الحياة وعادات الإنفاق، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من بطاقات الائتمان تعتمد على نوع المستخدم: المستهلك العام ، والطالب ، والأعمال. ومع ذلك ، عندما تنظر إلى بطاقات الائتمان هذه حسب الميزة، ستكتشف العديد من الخيارات، مما يجعل من المهم للغاية مراجعة جميع التفاصيل بعناية من أجل اختيار البطاقة المناسبة لك حقًا. فيما يلي تفصيل لـ أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان لمساعدتك في تحديد الخيار الذي يناسب احتياجاتك. أيضا لدينا عرض رائع تمويل شخصي بسجل ائتمان ضعيف للذين يطمحون في مبالغ طائلة.

تقسيط مشتريات رمضان بدون فوائد

هذه الأنواع من البطاقات بدون فوائد على جميع المشتريات لعدد محدد من الأشهر بعد فتح الحساب. ستمنحك من 3 إلى 12 شهرًا بدون رسوم سنوية ، ولكن متوسط الفترة الخالية من الفائدة هو 6 أشهر. بعد ذلك ، سيتم تحصيل نسبة سنوية سنوية منتظمة تبلغ حوالي 18٪ على المشتريات وأي رصيد قد يكون لديك. تعد بطاقات الائتمان بدون فوائد رائعة لعمليات الشراء الكبيرة التي تريد أن تأخذ وقتك في سدادها. لدينا عرض رائع لتقسيط مشتريات رمضان. يمكنك قراءة المزيد أيضا عن عرض شراء الجوالات بدون هامش ربح. فيما يلي شروط الحصول على المنتج.

الحد الأدنى للاستفادة بالعرض هو 1000 ريال

فترات سداد بدون هامش على 3 أو 6 أشهر

لطلب تقسيط المبلغ يرجى الاتصال على 920003344 قبل انتهاء الشهر الميلادي

عرض رمضان بطاقة الائتمان كاش باك

اكسب نقاطًا عند إنفاقك باستخدام بطاقات الائتمان ذات الاسترداد النقدي. يمكن استبدال النقاط المكتسبة باستخدام هذه البطاقة نقدًا أو بطاقات هدايا. تتوفر بطاقات ائتمان الاسترداد النقدي أيضًا لأولئك الذين لديهم تاريخ ائتماني عادل أو سيئ أو محدود. ستمنحك بعض بطاقات استرداد النقود نقاطًا لنوع معين من الشراء، مثل شراء منتجات من شركة معينة. بعض البطاقات الأخرى تمنحك خصماً على المنتجات من شركة بعينها بدلاً من الكاش باك النقدي. لا تتيح هذه البطاقات مبالغ كبيرة فاذا كنت تفكر في شراء منتج ضخم كسيارة مثلا عليك باستخدام نوع اخر من الائتمان ولحسن الحظ لدينا عرض مميز لك ان كان في نيتك شراء سيارة بدون دفعة أولى. سنضع شروط لإحدى البطاقات في المملكة مخصصة للشهر الكريم.

عروض رمضان بطاقات الراجحي الائتمانية

10% استرداد نقدي اهداء 100 عميل

500 ريال هدية نقدية كل أسبوع

500 ريال لأول 1000 عميل يشترك الأن

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بطاقة ائتمان بدون رسوم سنوية

طبقًا لاسمها ، فإن بطاقات الائتمان هذه تفرض عليك 0 ريالا كرسوم سنوية ورسوم شهرية، بما في ذلك بعض البطاقات التي تقدم مكافآت، تتوفر بطاقات الائتمان التي لا تحتوي على رسوم سنوية للأشخاص من جميع مستويات الائتمان ، لذلك إذا كنت قد بدأت للتو في بناء ائتمان ولا تريد أن تتورط في دفع الرسوم السنوية (والتي يمكن أن تتراوح في أي مكان من 200 ريال إلى 400 ريالاً )، فقد تكون بطاقة الائتمان بدون رسوم سنوية هي الأفضل بالنسبة لك.

ومع ذلك، قد لا تكون الرسوم السنوية دائمًا أمرًا سيئًا. قد توفر لك بطاقات الائتمان التي تفرض رسومًا سنوية المال في مناطق أخرى من خلال تقديم امتيازات أفضل مثل المزيد من النقود أو النقاط التي يمكن استبدالها للسفر. تتنازل بعض شركات بطاقات الائتمان أيضًا عن الرسوم السنوية للسنة الأولى من عضويتك. استفد الان من عرض تقسيط بدون فوائد على مشتريات رمضان.