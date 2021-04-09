حساب المواطن وموعد نزول الدفعة 41 لشهر إبريل 2021

منذ ساعات قليلة ماضية وبدأت عملية البحث تزداد عن موعد نزول الدفعة 41 من حساب المواطن، فحساب المواطن برنامج أعددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بهدف مد يد العون للجميع الأسر السعودية صاحبة الدخل المحدود والمتوسط، فحساب المواطن يقدم المساعدة لتلك الأسر على هيئة دفعات مالية يتم صرفها شهرياً، ويتم صرف تلك الدفعات على أساس شروط معينة تم وضعها من قبل حساب المواطن ولابد من توافرها في الأسر المستحقة من البرنامج.

موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن لعام 1442

من المعروف أنه تم تثبيت موعد محدد يتم فيها صرف جميع دفعات برنامج حساب المواطن، فكل يوم عاشر من كل شهر ميلادي يتم صرف الدفعة، وأحياناً يتوافق يوم العاشر من الشهر الميلادي عطلة داخل المملكة في تلك الحالة يتم صرف الدفعة قبل اليوم العاشر أو بعده، وبما أن غداً الجمعة الموافق العاشر من إبريل هو يوم عطلة رسمية داخل المملكة العربية فمن المرجح يتم صرف الدفعة يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر إبريل الجاري، وذلك حسب ما أعلنت عنه منصة حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن الدفعة 41 من حساب المواطن برقم الهوية

الولوج على الموقع الرسمي لحساب المواطن

النقر على أيقونة الاستعلام عن دفعات حساب المواطن

تعبئة رقم الهوية التابعة للمُستعلم

ثم الضغط على خانة الاستعلام.

ولقد سمح برنامج حساب المواطن خاصية الإعتراض عن قيمة الدفعة أو تقديم شكوى من قبل المستحقين من البرنامج، ويمكن للمستحقين الإعتراض على الدفعة من خلال زيارة الموقع www.ca.gov.sa من خلال الدخول على أيقونة الشكوى وتقديم الإعتراض على مبلغ الدعم، ويتم النظر في الشكوى وإذا اثبت صحة الشكوى يتم صرف المبلغ بأثر رجعي.

شروط الإستحقاق من برنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى ذلك الابن/ة من زوج/ة غير سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم حامل للبطاقات التنقل

شرط إقامة المستحق داخل الأراضي السعودية

إلزام الأفراد المستقلين إثبات استقلالية المسكن للفرد الذي يبلغ عمره 18 عام فأكثر.

الفئات المستحقة للحصول على دعم حساب المواطن