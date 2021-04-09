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عمر شويل - جدة شركة أرامكو السعودية وأسعار البنزين لشهر إبريل 2021م ، هناك حالة من الترقب تسيطر على المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها في هذه الأيام، انتظارًا لأسعار البنزين التي سيُعلن عنها في اليوم العاشر من شهر إبريل والتي يتم تطبيقها في اليوم التالي لإعلان الأسعار، وذلك كعادة شركة أرامكو السعودية كل شهر من إعلان الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، الأمر الذي يشغل بال الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية.

تُحدث الشركة أسعار البنزين في كل شهر وفقًا لمعايير ومقاييس معينة، لجميع أنواع البنزين بمشتقاته البترولية، وتسيطر على الشركة عدة عوامل كسعر برميل النفط تبعًا لتغيير أسعاره في الأسواق العالمية وهذا يؤثر بدوره على موارد الطاقة بالارتفاع أو بالانخفاض.

أسعار البنزين لشهري فبراير و مارس 2021م

تقوم شركة أرامكو السعودية بمراقبة كافة أسعار البنزين، حرصًا على راحة المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها لضمان عدم التأثر بالتذبذب بأسعار الوقود، الأمر الذي يؤثر على أسعار المواصلات العامة والنقل فيعود بالارتفاع على أسعار الخدمات والسلع الغذائية والاستهلاكية مما يؤثر على الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

حيث أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين خلال شهري فبراير ومارس لعام 2021م وفقًا الأسعار في الجدول التالي

أسعار البنزين خلال شهر فبراير أسعار البنزين خلال شهر مارس سعر بنزين 91 1.81 ريال سعر بنزين 91 1.90 ريال سعر بنزين 95 1.94 ريال سعر بنزين 95 2.04 ريال سعر ديزل

0.52 سعر ديزل

0.52 سعر الكيروسين

0.70 سعر الكيروسين

0.70

حيث يتم الإعلان عن أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تطبيقه في صباح اليوم التالي أى في اليوم الحادي عشر من كل شهر، فقد شهد شهر مارس الماضي ارتفاعًا طفيفًا في أسعار البنزين مقارنة بأسعار البنزين في شهر فبراير الماضي.

شركة أرامكو السعودية وأسعار البنزين لشهر إبريل 2021م

سوف تُعلن الشركة فى المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين خلال شهر إبريل في العاشر من شهر إبريل لعام 2021م على أن يتم الأخذ به في صباح اليوم التالي 11/4/2021م ولهذا يتابع المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها أسعار البنزين في هذا اليوم.