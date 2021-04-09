نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل بعد تحديث شركة ارامكو لشهر رمضان على مستوي جميع محطات الوقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل من قبل شركة أرامكو وهي شركة وطنية سعودية متخصصة في أعمال مجال النفط والغاز الطبيعي، وتقدم الكثير من الأعمال التي تتعلق بالتكرير والتنقيب والشحن والتسويق، ومقرها الرئيسي في ظهران، ونالت على سمعة واسعة وريادة كبيرة بالعالم بهذا المجال، وأصبحت متفوقة عن باقي الشركات الأخرى المنافسة لها بالفترة الأخيرة، والآن كافة مواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ينتظرون الإعلان الرسمي عن أبرز مستجدات أسعار البنزين ومنتجات الطاقة، مع العلم أن جميع الأسعار يتم الكشف عنها بمساء الغد الموافق 10 من شهر أبريل الجاري بتمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل

تقوم شركة أرامكو بالإعلان الشهري لأسعار البنزين بمؤتمر صحفي في بيان خاص بأسعر أنواع الوقود المتنوعة التي يكون المواطن بحاجة لها بشكل يومي، وبعد ساعات من الآن سوف يتم الإعلان الرسمي للأسعار الجديدة للبنزين 95 و91 والكيروسين والديزل للشاحنات، وقد صرح بعض خبراء الوقود أن الأسعار سوف تشهد تغير طفيف لشهر أبريل عن الشهور الماضية، وحتى وقتنا هذا تتواصل مهام البحث عبر محركات جوجل حول التعرف عن أخر مستجدات أسعار البنزين الجديدة بظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في أزمة فيرس كورونا المستجد والتي كان لها تأثير كبير على الأسعار، واهتمت الشركة بأن توفر أسعار تتناسب مع كافة الفئات بداخل المملكة.

تحديثات أسعار البنزين

أسعار البنزين لشهر مارس حققت هذا النحو:

سعر لتر بنزين 95 سعر 2.04 ريال سعودي.

حقق سعر لتر بنزين 91: 1.9 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

أما سعر الكيروسين حقق سعر 0.70 ريال سعودي؟

مع العلم أن كافة أسعار الشركة يتم تغيرها بشكل شهري على أن تتم في يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

تتواصل فعاليات الاستعداد والبحث عن اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية حتي لحظتنا الحالية من قبل سكان المملكة العربية السعودية بأكملها حيث لازالت الاسعار جارية بالعمل بها حتي الان الخاصة بشهر مارس، حيث عند الحادية عشر بتوقيت القاهرة والثانية عشر بتوقيت المملكة العربية من مساء الغد سيتم تطبيق اسعار شهر ابريل التي لم يتم الكشف عنها حتي الان.