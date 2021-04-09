“المرور” يوضح معنى الرسائل التي تصدرها الإشارات الضوئية عند التقاطعات

بلادي – الرياض :
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، معاني الرسائل التي تصدرها الإشارات الضوئية عند التقاطعات بين الشوارع والطرق.
وقالت الإدارة إن الإضاءة الحمراء المتقطعة تعني وجوب التوقف عند خط الوقوف وعدم تجاوز مسار المشاة، كما تعني عدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدية ومداخل الكباري، أو الإشارة إلى التوقف الاضطراري بسبب مرور سيارة إسعاف أو نحو ذلك.
وأبانت أن الإشارة الحمراء المتصلة تعني وجوب توقف المركبة وعدم تجاوزها مستوى إشارة المرور أو مسار المشاة، في حين تعني الإضاءة البرتقالية المتقطعة أنه يسمح بالاستمرار في التحرك مع توخي الحذر.
ونوهت إدارة المرور بأن إشارة الإضاءة البرتقالية المتصلة تعني أن على قائد المركبة الاستعداد للتوقف وعدم تجاوز خط التوقف أو مسار المشاة.
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