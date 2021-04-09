الطقس المتوقع غداً: سحب رعدية على عدد من المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على تلك المناطق.
وأوضح أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ويمتد إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأضاف أن السماء يُتوقع أن تكون غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان ونجران، وكذلك على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 8 درجات مئوية في طريف.
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