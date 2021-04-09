خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة

بلادي – الرياض :
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.
وأعرب خادم الحرمين في برقيته للمملكة إليزابيث الثانية وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجياً ألا يروا أي سوء أو مكروه.
فيما قال ولي العهد في برقيته: “تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه”.
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