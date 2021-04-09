“شؤون الحرمين”: أنهينا الاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين في رمضان.. ولا تصاريح لغير المحصنين

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، هاني حيدر، إنهاء الاستعداد لاستضافة المعتمرين والمصلين في الحرمين خلال شهر رمضان، وذلك من خلال خطة تشغيلية ترتكز على تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه تمت الاستعانة بـ5 آلاف عامل وعاملة لتطهير كافة أروقة المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، كما تم تخصيص 14 مسارًا افتراضيًا للمعتمرين في صحن المطاف بما يضمن التباعد الجسدي بين كل شخصين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وأضاف أنه تمت تهيئة البيئة الصحية اللازمة للمعتمرين والمصلين، عن طريق تحصين الموظفين والموظفات من الإصابة بفيروس كورونا، وإجراء فحوصات دورية على العاملين والعاملات للتأكد من سلامتهم، بالإضافة إلى اشتراط “التحصين” للسماح باستصدار تصريح للصلاة أو العمرة.

وأبان أن التحصين يكون عن طريق الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، أو الحصول على الجرعة الأولى والانتظار لـ14 يومًا، أو التحصين بعد التعافي من المرض.