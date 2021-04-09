توجيه من الصحة بتقديم لقاح كورونا دون موعد مسبق لهذه الفئات العمرية

بلادي – الرياض :

وجّهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، في تعميم لها، بتقديم لقاح كورونا في مراكز اللقاحات لكبار السن بدون موعد، وذلك لزيادة نسبة التغطية لهذه الفئة التي هي أكثر عرضة لمضاعفات كورونا.

وتضمن التوجيه الصادر، إلزام مراكز التطعيم في كافة مناطق المملكة باستقبال من تجاوزت أعمارهم 75 عاما وأكثر بدون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة خيار كرسي متحرك مع مرافق كخدمة مميزة مع وصول عملاء هذه الفئة، وتسهيل إجراءات الدخول والتسجيل وإعطاء الأولوية في التطعيم دون انتظار.

وتلتزم جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة بتسجيل بيانات المطعمين من هذه الفئة بشكل فوري في منصة صحة وفي القوائم غير المتصلة بالشبكة Offline sheets في حال عدم توفر المنصة بالإضافة إلى نظام EOD.