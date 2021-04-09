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عمر شويل - جدة أسعار البنزين 91 – 95 أوكتين الجديدة أبريل 2021 حسب شركة أرامكو السعودية والتي سيتم إعلانها ساعات قليلة، حيث يتم مراجعة سعر البنزين والمشتقات البترولية من كيروسين وديزل وعاز مسال، وذلك بمعرفة شركة أرامكو السعودية، ويتم حاليا تداول أخبار عن انخفاض أسعار البنزين والمشتقات الأخرى والتي من المقرر إعلانه صباح يوم 10 أبريل، حيث سيتم تطبيق قائمة الأسعار الجديدة لحظة إعلانها رسميا، ومن الجدير بالذكر أن أسهار جميع السلع الخدمية من منتجات بترولية ومياه وكهرباء بصفة دورية، وذلك حسب الأسعار العالمية، وبخصوص أسعار البنزين سواء بنزين 91 أوكتين، أو بنزين 95 أوكتين، وكذلك أسعار باقي المشتقات الأخرى، تحدده شركة أرامكو، فهي المنوط بها رسميا مراجعة الأسعار لتلك السلعة الهامة.

أسعار البنزين 91 – 95 أوكتين الجديدة أبريل 2021

وتجدر الإشارة إلى عمليات البحث المُكثفة حاليا عن أسعار البنزين وسعر الديزل والسولار والغاز المسال، وذلك من قبل مواطني المملكة والمُقيمين على أراضيها، هذا وتؤثر أسعار المشتقات البترولية في أسعار العديد من السلع، ويأمل المواطنين في تخفيض الأسعار، بعد تحميلهم بأعباء مالية إضافية بعد زيادات الأسعار خلال الأعوام الماضية، وسنتابع معكم الأخبار والمستجدات حول الأسعار الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن الخبراء يتوقعون انخفاض الأسعار أو ثباتها خلال شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع أسعار النفط العالمية التي شهدت بعض التذبذبات السعرية البسيطة خلال الشهر الماضي، وأن يسمر الانخفاض في الأسعار هذا الشهر كسابقه، هذا وتحظى مراقبة منافذ توزيع البنزين ومشتقات البترول من محطات وقود برقابة صارمة من قبل الحكومة السعودية.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس الماضي حتى اليوم

سعر بنزين 91 أوكتين: 1.9 ريال.

1.9 ريال. سعر بنزين 95 أوكتين: 2.04 ريال.

2.04 ريال. سعر الديزل: 0.52 ريال.

0.52 ريال. سعر الكيروسين: 0.70 ريال.

0.70 ريال. سعر غاز البترول المسال : 0.75 ريال.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق لائحة أسعار البنزين والمشتقات البترولية الجديدة في حال تعديلها صباح يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسئول بشركة أرامكو السعودية.