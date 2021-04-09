نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعتمد اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021 اخر تحديثات لاسعار بنزين 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021 هي أكثر ما يثير تفكير المواطنين في المملكة العربية السعودية هذة الفترة لتاثير تغيير سعر البنزين علي كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الاخري، ويمكنكم الآن التعرف علي أسعار البنزين ومشتقاتة المعلنة من قبل شركة أرامكو السعودية عبر موقعنا الإخباري الذي يقدم لحضراتكم تغطية مستمرة وحصرية علي كل مايتعلق بشئون المملكة، ونقدم لحضراتكم تفاصيل أسعار البنزين الجديدة للشهر الحالي.

ارامكو السعودية تعتمد اسعار البنزين 2021

يتم الإعتماد بشكل كلي في المملكة العربية السعودية علي إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل من قبل شركة أرامكو السعودية المتخصصة في إنتاج المشتقات البترولية، وتقوم الشركة بتغيير الأسعار الخاصة بمشتقات البنزين بصورة شهرية بعد إن كانت ربع سنوية

وتم تغيير نظام الشركة مع بداية العام الجديد بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي آثر بشكل عام علي كافة قطاعات الإنتاج في جميع مدن العالم وكذلك المملكة العربية السعودية، ولذلك يتم الترقب بصورة مستمرة أحدث التعديلات التي تعلنها الشركة بصورة شهرية والتي نستعرضها معكم الآن.

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل

يمثل بنزين 91 و 95 الأكثر استهلاكا في قطاعات الطاقة حول مدن المملكة العربية السعودية ونقدم لحضراتكم الأسعار المقامة حتي اللحظة في المملكة وهي

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

علما بأن اسعار البنزين في السعودية تتعرض لتغير ملحوظة في كل شهر ونادرا ما يظل السعر ثابت، وتشهد الأسعار في معظم الأحيان إرتفاع وإن كان بسيط ونادرا ما تتعرض الأسعار للانخفاض، ولاكن الجديد هذا الشهر وجود العديد من التوقعات حول هبوط الأسعار الجديدة لشهر ابريل عن الشهر الماضي وسوف نترقب مع حضراتكم الأخبار الجديدة حول التسعيرة من قبل الشركة.