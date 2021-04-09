تعديل أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021 بعد مراجعه أرامكو لأسعار بنزين 91 وبنزين 95 بداية رمضان

تعديل أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021 بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية والتي يتم الإعلان عنها منق لا شركة أرامكو للبنزين السعودية، فإن جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية في حالة ترقب كبير لمعرفة الأسعار الجديدة الخاصة بشهر ابريل، حيث من المقرر ان يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية في السعودية في جميع انحاءها يوم العاشر من شهر ابريل الجاري الموافق يوم السبت، وسوف نوضح من خلال هذا المقال الإجابة على كافة التساؤلات التي يتم طرحها من قبل الأشخاص في السعودية والخاصة بأسعار البنزين الخاصة بشهر ابريل.

تحديث أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021

اخر تحديث اسعار البنزين فى السعودية كما هو متعارف عليه في المملكة العربية السعودية بشكل شهري يتم تعديل أسعار البنزين ومنتجات الوقود المختلفة في السعودية ليتم العمل بها على مدار الشهر في كافة مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، ونجد ان المسئول عن تحديد أسعار البنزين في السعودية هي شركة أرامكو للبترول، والتي سوف تقوم بطرح أسعار البنزين لشهر ابريل يوم السبت الموافق 10 من شهر ابريل، على ان يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة في اليوم التالي الأحد الموافق الحادي عشر من شهر ابريل.

أسعار البنزين الجديدة

ونجد ان الأسعار الحالية التي يتم العمل بها في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية هي أسعار شهر مارس الماضي، مراجعة أسعار تصدير الوقود واسعاره المحلية بالأسواق والتي يتم العمل بها حتى حين الإعلان الرسمي عن أسعار شهر ابريل للبنزين، وجاءت أسعار البنزين في السعودية على النحو التالي.

سعر بنزين 95 لشهر مارس هو 2.4 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر بنزين 91 لشهر مارس هو 1.91 ريال سعودي بالنسبة للتر الواحد.

سعر الديزل السعودي يقدر بمبلغ 0.52 ريال سعودي.

سعر الكيروسين حوالي 0.70 ريال سعودي.

ويتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بداية من يوم الاحد الموافق 11 ابريل 2021 فى جميع محطات الوقود فى السعودية