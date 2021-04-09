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عمر شويل - جدة حساب المواطن والإستعلام عن الدفعة 41 لشهر إبريل 2021م ، يستعد المواطنين السعوديين لصرف الدفعة 41 الخاصة بشهر إبريل لحساب المواطن يوم الأحد المقبل الموافق 11 إبريل 2021م المُفترض صرفها يوم السبت الموافق 10 إبريل 2021م ولكن بسبب العطلة الرسمية تقرر صرف الدفعة يوم الأحد المقبل، وقد خصصت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج من أجل تحقيق مستوى معيشة مناسب للمواطنين محدودي الدخل بالمملكة، وللتغلب على الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المتوسط.

يبحث الكثيرون من محدودي الدخل بالمملكة عن موعد صرف المساعدات المالية الخاصة بالدفعة 41 من حساب المواطن، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتبعها من بطالة وتوقف حركة العمل في مجالات ومؤسسات على كافة المستويات داخل المملكة.

شروط الحصول على الدفعة 41

وقد تم تحديد عدة شروط للاستفادة من الدفعة 41 الخاصة بشهر إبريل لحساب المواطن ومن هذه الشروط ما يلي

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

عدم تواجد المُتقدم داخل السجن أو دار إيواء حكومية.

لابد من صحة جميع البيانات الخاصة بالمُتقدم ويشترط مطابقتها للمستندات المُقدمة للجهات الحكومية.

أن يحمل بطاقة التنقل.

الفئات المُستحقة الدفعة 41 الخاصة بحساب المواطن

المواطن غير السعودي الذي يحمل بطاقة التنقل داخل المملكة السعودية.

ربة المنزل التي تحمل الجنسية السعودية بالرغم من زواجها من أجنبي.

المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

المواطن السعودي الأعزب.

الأسرة السعودية المُقيمة بالمملكة العربية السعودية.

حساب المواطن والإستعلام عن الدفعة 41 لشهر إبريل 2021م

يقوم برنامج حساب المواطن بوضع المستحقات المالية الخاصة بالمستفيدين بالبرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة وجود عطلة رسمية في هذا اليوم يتم صرف الدفعة في اليوم التالي له.

كيفية الإستعلام عن الدفعة 41 الخاصة بحساب المواطن لشهر إبريل 2021م