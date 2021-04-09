ترقية الشيخ الصافي إلى درجة رئيس محكمة استئناف

دوت الخليج : الزلفي – مبارك الدوسري

صدر الأمر السامي الكريم بترقية قاضي الاستئناف بمنطقة عسير الشيخ عبد الله بن سعد الصافي لدرجة رئيس محكمة استئناف

إلى ذلك أعرب الشيخ عبدالله الصافي عن عظيم شكره وامتنانه لله تعالى ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولمعالي وزير العدل على دعمهم الكبير للجهات العدلية والمنتسبين إليها ، سائلا المولى القدير أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها ونمائها ويبقيها مناراً للإسلام مُحكّمة لشرع رب الأنام وأن يبعد عنها كيد الكائدين وشر الحاسدين والحاقدين

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