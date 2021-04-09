وادي الدواسر – مبارك الدوسري

يتلقى مدير مشروع السنة التحضيرية لكليات الطب والهندسة والعلوم في جامعة بيشة ، عضو المجلس المحلي في محافظة وادي الدواسر الدكتور سعود بن خلف الدوسري ، التهاني من الأقارب والأصدقاء والزملاء ، بمناسبة تخرج ابنه ” مبارك ” من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم ، بعد نهاية حفل تخريج الدورة (79) من طلبة الكلية ، الذي رعاه يوم أمس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله

تهانينا للدكتور سعود ، وعقبال المراتب العليا للملازم مبارك ، خدمة لأداء الواجب للدين ثم المليك والوطن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعود الدوسري يتلقى التهاني بتخرج ابنه برتبة ملازم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.