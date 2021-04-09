نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان سعر البنزين الجديد لائحة أبريل 2020 بالسعودية أسعار مشتقات “شركة أرامكو” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان سعر البنزين الجديد لائحة أبريل 2020 بالسعودية وسط توقعات متضاربه برفع أو خفض أسعار البنزين بنوعية أكوتين 91، أوكتين 95، غير أنه حسب الخبراء فمن المُرجع ثبات الأسعار كما هي عليه في شهر مارس 2021، وحسب ما هو متعارف عليه تقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة الأسعار شهريا، حيث تقوم الشركة بالإعلان عن السعر الجديد في حال تغيره في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، هذا بعد أن كانت سابقاً تقوم بمراجعة الأسعار بصفة دورية ربع سنوية كل ثلاثة شهور، غير أن تذبذبات أسعار النفط العنيفة بعد جائحة فيروس كورونا جعلت شركة أرمكو تقوم بمراجعة سعر البنزين ومشتقات البترول الأخرى من سولار وديزل وغاز مسال كل شهر بدلاً من كل ثلاثة أشهر.

سعر البنزين الجديد لشهر أبريل 2020 بالسعودية

هذا ويترقب مواطني المملكة السعودية صدور قائمة الأسعار الجديدة التي ستعلها شركة أرامكو خلال الساعات القادمة، ونظرا لتأثير أسعار مشتقات البترول على العديد من السلع، حيث تتناسب زيادة أو نقصان أسعار البنزين ومشتقات البترول طردياً مع أسعار العديد من السلع والخدمات،لذلك تُمثل أي زيادة في أسعار البنزين والمشتقات عبء ملحوظ على جميع المقيمين على الأراضي السعودية سواء سعوديين أو مُقيمين.

أسعار البنزين ومشتقات النفط في الفترة من 10 مارس حتى 10 أبريل 2021

أسعار بنزين 91 أوكتين: 1.9 ريال/لتر.

1.9 ريال/لتر. سعر بنزين 95 أوكتين: 2.04 ريال/لتر.

2.04 ريال/لتر. أسعار الديزل: 0.52 ريال/لتر.

0.52 ريال/لتر. سعر الكيروسين: 0.70 ريال/لتر.

0.70 ريال/لتر. أسعار غاز البترول المسال: 0.75 ريال/متر مكعب.

ونظرا لما سبق ومع اقتراب إعلان قائمة الأسعار الجديدة، فقد تعاظمت عمليات البحث عن أي أخبار رسمية من شركة أرامكو بخصوص أي تعديلات قد تطرأ على سعر البنزين أو أي من المشتقات النفطية الأخرى، غير أن أراء الخبراء تُرجح عدم تحريك الأسعار سواء هبوطاً أو ارتفاعاً، وذلك يرجع للثبات النسبي في أسعار البترول والمحروقات عالميا خلال الفترة الماضية.

موعد إعلان سعر البنزين الجديد لائحة أبريل 2020 بالسعودية

ونحن من خلال موقعكم “ثقفني” سنتابع معكم ما يصدر من تصريحات قد تصدر قبل المؤتمر الصحفي الذي ستُعلن فيه قائمة أسعار البنزين والمشتقات البترولية الأخرى، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي بشركة أرامكو يتم فيه الإعلان عن الأسعار التي سيتم تطبيقها طوال شهر أبريل حتى يوم 10 مايو القادم.