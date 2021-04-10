نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكوا تحدث أسعار البنزين لشهر ابريل 2021 كافه مناطق السعودية تحديث اسعار بنزين 91 و95 لشهر رمضان 1442 في المقال التالي
ارامكوا تحدث أسعار البنزين لشهر ابريل شركة أرامكو يترقب الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت الإعلان الرسمي من قبل شركة ارامكو السعودية للبترول عن أسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل الجاري، وذلك بعد ان تم تعديل عملية تحديث أسعار البنزين لتكون بشكل شهري بدلا من ان تكون بشكل ربع سنوي من قبل شركة أرامكو، حيث يتم تحديث أسعار البنزين تبعا للعوامل المؤثرة على المنتجات البترولية في السعودية، ومن المقرر ان يتم الإعلان من قبل شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة والخاصة بشهر ابريل خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف نستعرض بشكل تفصيلي كافة تفاصيل طرح أسعار المنتجات البترولية لشهر ابريل في المملكة العربية السعودية من خلال شركة أرامكو.
ارامكوا تحدث أسعار البنزين لشهر ابريل
تزداد كثيرا التساؤلات من قبل الكثير من الأشخاص في جميع انحاء المملكة العربية السعودية عن التغيرات المتوقعة في البنزين هذا الشهر ما اذا كان هناك زيادة او نقصان في أسعار البنزين والمشتقات البترولية المختلفة، ومن المتوقع ان تطرح شركة أرامكو الأسعار الجديدة و أسعار النفط التي يتم اعتمادها لشهر ابريل بشكل رسمي يوم 10 من شهر ابريل والذي يوافق يوم السبت، على ان يتم تطبيق الأسعار الجديدة للبترول بشكل رسمي في اليوم التالي وهو يوم الحادي عشر من شهر ابريل.
أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل
ونجد أنه حتى الآن يتم تطبيق أسعار البنزين للشهر السابق في انحاء السعودية حتى حين الإعلان عن الأسعار الجديدة، ونجد ان أسعار البنزين من المتوقع ان تزيد هذا الشهر نظرا لارتفاع سعر برميل النفط العالمي وسوف يتم تطبيق التحديث الجديد للأسعار في جميع مناطق المملكة مع بدأيه يوم 11 ابريل.
جدول أسعار البنزين في السعودية
|سعر بنزين 91 في السعودية
|حوالي 1.9 ريال سعودي للتر.
|سعر بنزين 95
|هو 2.04 ريال سعودي للتر.
|سعر الديزل لشهر ابريل
|بلغ 0.52 ريال سعودي.
|سعر الكيروسين
|فقد بلغ 0.75 ريال سعودي للتر خلال شهر ابريل .
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