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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية غرامة مخالفة تعليمات العمرة والصلاة بالحرم المكي 10ألاف ريال في المقال التالي
السعودية غرامة مخالفة تعليمات العمرة، والصلاة في الحرم المكي، تم الإعلان عنها اليوم من قبل وزارة الداخلية السعودية، وتم تقدير الغرامة، بمبلغ مالي 10 آلاف ريال سعودي، لكل مواطن يتم ضبطه مخالف، ويقوم بأداء العمرة دون تصريح بذلك، وغرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي، لكل من يتم ضبطه يحاول دخول الحرم المكي للصلاة، دون الحصول على تصريح بذلك، كما أوضحت الوزارة أيضًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضروري وإلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وخاصة تطبيق توكلنا، والالتزام بارتداء الكمامة، وغيرها من كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها، من قبل وزارة الصحة السعودية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والقائمين على الأراضي السعودية.
السعودية غرامة مخالفة تعليمات العمرة
وقد تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية السعودية، بتاريخ 8 إبريل 2021م، الموافق 26 من شهر شعبان 1442هـ، وقد ألزمت وزارة الداخلية كافة المواطنين على أراضي المملكة، بهذا القرار حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث قررت أن هذا القرار الرسمي ساري حتى انتهاء جائحة كورونا بالمملكة، بشكل نهائي، وذلك بعد تصريح عاجل تصاعد حالات كورونا بالمملكة، أدلت به وزارة الصحة السعودية، مما أقلق المسؤولين على صحة المواطن السعودي، والتشديد على المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، خاصة تطبيق توكلنا، وعدم التهاون في ارتداء الكمامة، وإلا سيتحمل المواطن عواقب غرامة مخالفة الكمامة، وغيرها من كافة الإجراءات الاحترازية، والحرص على الحصول على تصريح، من خلال رابط اعتمرنا وتوكلنا لعمرة رمضان 1442هـ، وكذلك تصريح الصلاة في الحرم، وفق الضوابط المعمول بها لذلك.
شروط أداء العمرة والصلاة في الحرمين خلال شهر رمضان المبارك
وعن ضوابط الصلاة بالحرمين الشريفين، أو أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، فقد تم إيضاح التقيد بعدة شروط نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا الحصول على تصريح عمرة، أو تصريح صلاة في المسجد المكي أو النبوي الشريف، من خلال تطبيقي توكلنا ، واعتمرنا بالمملكة.
- ثانيًا أن يكون الشخص راغب لأداء الصلاة، حاصل على محصن، والذي سيظهره تطبيق توكلنا.
- ثالثًا أن يكون تصريح أداء العمرة، أو تصريح الصلاة ساري الصلاحية، وسوف يتم التأكد من ذلك عبر حساب المستفيد بتوكلنا.
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