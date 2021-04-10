نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “غداً” تسليم حساب المواطن السعودي ca.gov.sa وألية الموافقة علي الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة “غداً” تسليم حساب المواطن السعودي ca.gov.sa، يوم الأحد المقبل موعد مهم للسعوديين محدودي الدخل من حساب المواطن حيث أعلن برنامج حساب المواطن أن يوم الأحد المقبل الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١ سيتم صرف المنحة. هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر ٢٠١٧ وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي ، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية .

شروط تسليم حساب المواطن

لا سيما في ظل الأزمة العالمية التي تأثرت بها البلاد وخاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على كافة مناحي الحياة، وهناك بعض الشروط الخاصة بحساب المواطن:

أن يكون المواطن لديه الجنسية السعودية.

يعيش المواطن داخل الأراضي السعودية في فترة التقديم والصرف.

لا يتجاوز سن المواطن عن ٣٥ عام.

يمكن للأرملة والمطلقة وذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال أو النساء الحصول على المنحة .

يكون المستوى المعيشي للمواطن منخفض أو في طبقة الفقراء أو متوسط الحال .

موعد تسليم حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج وهي الدفعة ٤١ لشهر أبريل والمقرر أن يكون يوم الأحد المقبل .

لاسيما أن يتم صرف الدعم عادة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ، كما يمكن تقديم الصرف يوم قبله أو تأخير الصرف ليوم بعده إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية .

نسبة أرباب الأسر من برنامج حساب المواطن

أشار القحطاني إلى أن

نسبة أرباب الأسر بلغ ٩٢٪؜

نسبة ربات الأسر تبلغ نسبتهم ٨٠٪؜

نسبة الإناث المستقلات ٤٣٪؜

نسبة الذكور المستقلون ٥٧٪

تعديلات وضوابط الحساب

حد أعلى الاستحقاق : بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم على أن لا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة ٢٨ من مارس .

تعليق استقبال أي طلبات جديدة للانضمام للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن .

إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سنه ثمانية عشر عاماً فاكثر .

آلية الموافقة على اعتراض حساب المواطن

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه في حالة تمت الموافقة على الاعتراض المالي سيتم تعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، بالإضافة إلى مبلغ الدعم دفعة الشهر القادم إذا كان الشخص مؤهلاً مستحقاً .

خطوات تسليم حساب المواطن

رغبةً في تسهيل أمور الحياة على المواطنين السعوديين ، والسعي إلى وصول جميع المنح التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها بسرعة وأمان، لذا تحرص جميع القطاعات الحكومية بالمملكة أعلى ميكنة الإجراءات والعمليات الحكومية والتي يجب على المواطنين الفصام بها. وهناك بعض الخطوات اللازم اتباعها للاستعلام عن الدفعة 41 برقم الهوية:

وبالنهاية تقوم بالدخول للموقع المخصص لبيانات حساب المواطن والذي يؤمن لك المعرفة الكاملة لبيانات وشروط الحصول علي منحة الضمان.