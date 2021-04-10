نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم سعر البنزين في السعودية وغدا العمل بالتسعيرة الجديدة أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية، حيث مع إنهاء هذا اليوم الموافق العاشر من شهر ابريل 2021 يتم الإنتهاء الكامل من العمل بالتسعيرة القديمة الخاصة بشهر مارس الماضي ويتم العمل بالتسعيرة الجديدة الخاصة بشهر ابريل 2021 حيث يتم العمل بالتسعيرة الجديدة حتي انتهاء يوم العاشر من الشهر القادم مايو 2021.

سعر البنزين في السعودية

شهدت محركات البحث تضاخم كبير في عمليات البحث منذ الساعات الأولي من صباح اليوم في المملكة العربية السعودية عن بيان أرامكو أسعار البنزين الجديدة من قبل كافة المواطنين وأيضا المقيمين بالاراضي السعودية للتعرف على القرار الجديد من شركة أرامكو السعودية بشأن إرتفاع أسعار البنزين أسعار البنزين الجديد أو الانخفاض الذي قد يطرأ مجددا على الأسعار الجديدة للوقود، حيث حظت المملكة العربية السعودية علي اهتمام بالغ من قبل حتي المواطنين الغير سعوديين نظراً لتصورها الجديدة بشأن الإعلان الشهري لمراجعة مواد الوقود شهريا بدلاً من مراجعتها الربع سنوية كما كنا تقوم بذلك من قبل لهذا السبب يعد هذا اليوم هو اليوم الذي تقدم فيه المملكة الاخبار الهامه التي تشغل بال الكثيرين من المملكة مثل إيداع الدعم الشهري من برنامج حساب المواطن في مثل هذا اليوم من كل شهر والتي وصلنا فيه إلي حساب المواطن الدفعة 41 وكذلك الإعلان عن التغيرات الجديدة لأسعار البنزين سواء كان بنزين 95 أو بنزين 91 وكذلك مستلزمات المصانع من الوقود مثل الديزل والكيروسين وغاز الميسال وكافة مشتقات البترول، الذي يرتفع وينخفض وفقا إلي عوامل عديدة منها علي سبيل المثال تكاليف النقل وأسعار النفط العالمي وكمية المعروض والطلب والسعر العالمي للمواد البترولية بالإضافة إلي عوامل أخري كثيرة تؤثر في سعر البنزين الجديد.



أسعار البنزين اليوم

شهدت المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من المتغيرات والمستجدات الجديدة في مجال البترول، خلال الأشهر الماضية من أسعار حيث بدأت أسعار البنزين في شهر فبراير كالتالي:



سعر لتر البنزين الواحد فئة 95 تقدمة ارامكوا بسعر 1.94 ريال سعودي للمستهلك. سعر البنزين الواحد فئة 91 تقدمة ارامكوا للمستهلك بسعر 1.81 ريال سعودي. سعر غاز البترول اللتر الواحد بقيمة 0.75 ريال سعودي. سعر الكيروسين اللتر الواحد بقيمة 0.70 ريال سعودي. سعر لتر الديزل بمقدار 0.52 ريال سعودي للتر الواحد.

ثم بدأت الارتفاع في أسعار البنزين حتي أصبح اليوم سعر البنزين فئة 91 تجاوز 1.91 ريال سعودي أي زاد خلال شهرين 0.1 ريال سعودي، فيما جاء سعر البنزين فئة 95 بسعر 2.04 ريال أي زاد تقريبا 0.6 تقريبا فيما ظل سعر الديزل والكيروسين بنفس أسعار الشهور الماضية، أما عن التسعيرة الجديدة للبنزين المقرر العمل بها في الثانية عشر من مساء اليوم سيتم الإعلان عنها في الثامنة مساءاً.