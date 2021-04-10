الآن.. سعر لتر البنزين في السعودية شهر إبريل 2021 أرامكو

سعر لتر البنزين في السعودية شهر ابريل، عمليات البحث في تزايد كبير عن اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية حيث أن مئات الآلاف يبحثون منذ الساعات الأولى من هذا اليوم عن تلك الأسعار، وذلك نظرا لأهمية البنزين الكبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر شريان الحياة الوحيد لملايين السيارات والمصانع وغير ذلك، وفي المملكة عودت شركة أرامكوا المواطنين السعوديين إلى الإعلان كل شهر عن الأسعار حيث تعتبر الشركة الأولى عالميا في تصدير البترول، ويساعد إعلانها عن الأسعار المواطنين على معرفة التكاليف والاحتياجات وغير ذلك، حيث يقومون بتسيير أموالهم أو رواتبهم وفق ذلك، لكي لا يؤثر ارتفاع البنزين العالمي المستمر على المواطنين، وسنعرض لكم في هذا المقال متابعينا الأعزاء من جميع انحاء المملكة الأسعار الرسمية التي أعلنت عنها شركة أرامكو.

سعر لتر البنزين في السعودية

اليوم السبت العاشر من إبريل الجاري ستفصح الشركة العملاقة في مجال البترول ومشتقاته عن سعر لتر البنزين في المملكة العربية السعودية أرامكو، هذا بالإضافة إلى أسعار الكيروسين وديزل، وسنكون متابعينا سباقين إلى نشر تلك الأسعار لكم، وذلك لأنها من الاهمية بمكان بالنسبة لغالبية المواطنين، ويعتبر البنزين هو الأكثر شعبية واستهلاكا في جميع البلدان العربية وخصوصا في السعودية، لذلك نرى البحث الهائل يوم العاشر من كل شهر عن أسعار البنزين فقط، مع أن أرامكو تقوم لعرض الأسعار الخاصة بجميع أنواع الوقود التي تبيعها، جدير بالذكر الى أن هذه الأسعار التي ستعلن أرامكو عنها سيتم تطبيقها يوم غد الأحد في بداية الأسبوع.

أسعار البنزين في السعودية

ترقب كبير من طرف ملايين السعوديين اليوم لسعر لتر البنزين الذي من المقرر أن تفصح شركة أرامكو السعودية عنها في الساعات القليلة القادمة، كما أنه من المحتمل ايضا ان تتأخر كثير حتى مساء هذا اليوم، وهو الامر الذي حدث في المرة السابقة عندما اعلنت عن الأسعار قبل يوم الخادي عشر من شهر مارس، ونفيدكم على أنه من المتوقع أن تشهد اسعار الوقود عامة ارتفاعا خفيا جدا مع أن سعر الوقو عالميا ما ال في ارتفاع مستمر نظرا للدولار، وسنعرض لكم جملة من اسعار الوقود في الشهرين الماضيين حيث شهدت الأسعار في مارس ارتفاعا خفيفا جدا مقارنة بالأسعار في شهر فبراير الماضي، وهذه هي الاسعار التي أعلنت عنها شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية لشهر مارس وكذلك الاسعر في شهر فبراير.

سعر لتر البنزين في السعودية شهري فبراير ومارس

بلغ سعر البنزين في شهر فبىاير الماضي 1.55 بالنسبة للنوع 91 فيما بلغ نوع 95 2.11 وهو الرقم الأعلى هذه السنة في الثلاث الاشهر السابقة لهذا النوع من البنزين بالتحديد، وبلغ سعره في شهر مارس المنصرم 1.90 ريال سعودي بالنسبة للبنزين من نوع 91 فيما انحفض سعر البنزين 95 إلى 2.04 مقارنة مع الشهر السابق اي شهد انخفاضا ب 0.07 ريال سعوديوجاىت اسعار الكيروسين والديزل كالتالي: الديزل 0.52 ريال سعودي والكيروسين جاء سعره 0.70 ريال، ومن المتوقع حسب العديد من الاقتصاديين أن يشهد البنزين ارتفاعا قليلا مقارنة بشهر مارس الذي وصل في 95 ةإلى 2.04، وسننشر لكم متابعينا الأسعار الحصرية عندما تعلن شركة أرامكو عنها هذا اليوم.