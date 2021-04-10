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عمر شويل - جدة الاستعلام عن حساب المواطن 1442 الدفعة 41 لشهر إبريل الجاري، حالياً يَكثر التساؤل عن متى يتم صرف الدفعة 41 من حساب المواطن، وخاصةً أن اليوم العاشر من إبريل الجاري يُصادف يوم السبت الذي يعتبر إجازة رسمية داخل المملكة، وطبقاً لما صرح عنه برنامج حساب المواطن هو أنه يتم ترحيل الدفعة 41 يوم واحداً أي أنه يتم صرف الدفعة في اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر إبريل الجاري 2021.

برنامج حساب المواطن

هو برنامج سعودي تم تصميمه بهدف مساعدة الأسر السعودية التي تعاني من أجور منخفضة ومحدودة، حيثُ يتم تقديم الدعم المالي لتلك الأسر بهدف مواجهة ومواكبة كافة التطورات والتوسعات الاقتصادية التي تسعى إليها المملكة، وبهدف أيضاً توفير حياة أفضل لهذه الأسر، وما ينبغي ذكره هو أن برنامج حساب المواطن تَابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويتم تقديم الدعم المالي لتلك الأسر وفقاً لمجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في المتقدمين للاستفادة من البرامج.

الإستعلام عن دفعات حساب المواطن

ومن الأمور الجيدة أن برنامج حساب المواطن له موقع إلكتروني يسمح للمستحقين البرنامج الاستعلام عن الدفعات ومعرفة نتائج الأهلية بالبرنامج والقدرة على تقديم اعتراض أو شكوي وغيرها من التفاصيل التي تَخص برنامج حساب المواطن، ويستطيع المستعلم عن الدفعات إتباع بَعضاً من الخطوات البسيطة ليَعلم عن موعد صرف الدفعة الجديدة 41 من حساب المواطن ، وتلك الخطوات هي الأتي:

زيارة الموقع الرسمي الخاص الإلكتروني الخاص بحساب المواطن

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الدفعات

تعبئة ما يُطلب من المستحق من معلومات من رقم الهوية وكلمة مرور

الضغط على خانة الاستعلام

ليظهر للمستحق تاريخ صرف الدفعة الجديدة.

حساب المواطن وهيكلة الأرقام

بعد إثارة بعد التساؤلات من بعض مستحقي البرنامج عن سبب ظهور رسالة خطأ في رقم الحساب بعد تعبئة ما يَتطلب منهم من بيانات، وكان الجواب هو أن جميع الأرقام داخل المملكة لها هيكلة معينة تبدء SA، كما أن عدد الخانات المكونة منها أربعة وعشرين خانة، ومن الضروري معرفته هو أن رقم الحساب الخاص بالمستحق لا يشمل رقم الإبيان IBAN، أي أنه ليست جزء من رقم الحساب الخاص بالمستحق.

كما أوضح مسئول منصة حساب المواطن انه تم إيقاف استقبال اي طلبات جديدة متقدمة للاستفادة من البرنامج وذلك بعد تاريخ دفعة مارس للعام الماضي 2020.