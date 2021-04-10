نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لتر البنزين 91 في السعودية اليوم ونهاية العمل بالتسعيرة القديمة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر لتر البنزين 91 في السعودية، بعد التعديلات الجديدة التي تبرمها شركة أرامكوا Aramco السعودية المنوطة بكافة التغييرات الجديدة لأسعار الوقود بالأراضي السعودية، حيث توضح الشركة في بيانها الرسمي اليوم الانتهاء من كافة الأعمال بالتسعيرة القديمة التي تم إعلانها في يوم العاشر من الشهر الماضي، وعلى ضوء ذلك تعلن Aramco عن التسعيرة الجديدة المقرر تنفيذها من الساعة 12 عشر ليلا هذا اليوم، لذا يجب على كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العلم أن التغيرات تشمل سعر بنزين 95 وسعر الكيروسين وغاز البترول والديزل أهم ما يتم تغيير سعرهم اليوم.

سعر لتر بنزين 91 في السعودية

يشكل بنزين 91 في المملكة العربية السعودية نسبة استهلاك كبري حيث ظلت الحكومة السعودية تعمل بفئة بنزين 91 لسنوات عديدة قبل الإعلان عن بنزين 95، لذا تتزايد نسب البحث الكبيرة هذا اليوم عن البنزين 91 في السعودية نظراً لأهمية استخدامه في المركبات، حيث كان السعر الرسمي لأسعار البنزين 91 الشهر الجاري يعادل 1.90 ريال سعودي فيما كان سعر البنزين 95 يعادل 2.04 ريال سعودي، أما عن سعر الكيروسين فيعادل 0.70 ريال سعودي، وسعر غاز الميسال 0.75 ريال سعودي، أما عن سعر الديزل فجاء بسعر 0.70 ريال سعودي.



أسعار المواد البترولية

سعر البنزين اليوم السبت الموافق 10 ابريل 2021 سيتم العمل بع في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ابتدأ من الأحد الموافق 11 أبريل 2021 وحتي يتم عمل المراجعة الشهرية لأسعار الوقود يوم العاشر من شهر مايو 2021، فيما بينت شركة ارامكو السعودية أنها تقوم بعمل العديد من الاختبارات اللازمة حتي يخرج جميع أنواع الوقود خالي من الرصاص، فيما طمأنة الشركة المواطنين أن التغيرات التي حدث منذ العام الماضي كانت بسيطة للغاية حيث جاءت كالتالي:

يناير (بنزين 91 بسعر 1.50، بنزين 95 بسعر 2.05)

فبراير (بنزين 91 بسعر 1.55، بنزين 95 بسعر2.11 )

مارس (بنزين 91 بسعر 1.55، بنزين 95 بسعر2.05 )

أبريل (بنزين 91 بسعر 1.31، بنزين 95 بسعر 1.47)

مايو (بنزين 91 بسعر 0.67، بنزين 95 بسعر 0.82)

يونيو (بنزين 91 بسعر 0.90، بنزين 95 بسعر1.08 )

يوليو (بنزين 91 بسعر 1.29، بنزين 95 بسعر 1.44)

أغسطس (بنزين 91 بسعر1.43 ، بنزين 95 بسعر1.60)

سبتمبر (بنزين 91 بسعر 1.47، بنزين 95 بسعر 1.63)

أكتوبر(بنزين 91 بسعر1.44 ، بنزين 95 بسعر 1.59)

نوفمبر (بنزين 91 بسعر 1.44، بنزين 95 بسعر 1.58)

ديسمبر (بنزين 91 بسعر 1.42، بنزين 95 بسعر 1.55)

فيما كان الإعلان عن التسعيرة في شهر مارس من قبل شركة ارامكوا والتي جاءت كالتالي:

سعر بنزين 91 بقيمة 1.81 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 بقيمة 1.94 ريال سعودي.

والتي شهدت انخفاض عن الشهر الجاري، لذا من المتوقع أن يتم إرتفاع البنزين في هذا الشهر والذي يتم العمل به حتي نهاية يوم العاشر من شهر مايو 2021، حيث تعد المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ترقب سعر البنزين في هذا اليوم من كل شهر ميلادي والذي يوافق يوم 10 من كل شهر.