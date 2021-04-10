نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم ارامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2021 وتفعيلها رسميا صباح يوم الأحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان النظام السائد في جميع مدن المملكة العربية السعودية هو إعتماد الأسعار الجديد بصورة ربع سنوية ليتم تغيير النظام مع بداية العام الجديد وتصبح التسعيرة الجديدة للبنزين تتم بصورة شهرية في اليوم العاشر من كل شهر جديد وتفعل في كافة محطات الوقود حول مدن المملكة العربية السعودية نهار اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من الشهر، وتتغير أسعار البنزين تبعا لحكومة المياة والطاقة والدول التي يتم التصدير لها، ويمكنكم متابعة موقعنا الإخباري بصورة مستمرة للتعرف علي أحدث الأخبار عن سعر البنزين في السعودية، ونقدم لحضراتكم اليوم تغطية شاملة عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2021.

ارامكو السعودية ابريل 2021

من المعروف إن أسعار البنزين في معظم دول العالم غير مستقرة بصورة دورية حيث تتغير بشكل ملحوظة وعادة ماتشهد إرتفاع أو تظل علي نفس الأسعار السابقة وفي بعض الأحيان تنخفض الأسعار، ومن المتوقع تزايد اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2021 نتيجة إستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدي الي تقليل القدرات الإنتاجية في قطاعات كثيرة ومنها البترول والطاقة، ونستعرض معكم الأسعار الحالية المعلنة من قبل شركة أرامكو.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية ابريل 2021

نوضح ونستعرض معكم الآن الأسعار المعلنة للبنزين من قبل الشركة المختصة بالتسعيرة بشكل رسمي وهي شركة أرامكو والتي جئت كالتالي

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

وخلال فترة قليلة من الآن يتم تفعيل أحدث أسعار للمشتقات البترولية في المملكة من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث إن عملية إعتماد الأسعار الجديد تتم اليوم وتطبق صباح الغد الأحد، ويمكنكم متابعة موقعنا للتعرف علي أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2021 .