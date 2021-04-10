تفاصيل إيداع المستحقات للمواطنين برنامج حساب المواطن الدفعة 41 بالمملكة

أعلنت الجهات المعنية المثلى في وزارة العمل السعودية حددت ميعاد معين لصرف مستحقات وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين من برنامج دعم حساب مواطن بشكل مسبق حيث قررت أن يتم الصرف المستحقات في يوم العاشر من كل شهر ميلادي بصفة دورية ومستمرة وفي حالة ما إذا وافق هذا اليوم اجازة أو عطلة رسمية فإنه يتأمل الصرف إلى أول يوم بعد العودة للعمل وذلك من البلبلة والشائعات والقيل والقال وحتى يعلم المستفيدين متي يكون موعد صرف مستحقاتهم وايداعها في حساباتهم البنكية الخاصة، إلا أن الأمر لم يسلم في ذاك الشهر حيث يصادف اليوم المحدد الصرف مسبقا عطلة رسمية ورغم ذلك فإن عملية البحث والسؤال ازدادت عن مواعيد صرف مستحقات مواطن وإيداعها في الحسابات البنكية نظرا لأن شهر رمضان أوشك علي القدوم ولم بتلقي عليه سوى ٤ أيام فقط والمستفيدين يرغبون في توفير حاجاتهم وكافة ما يلزمهم من مواد غذائية و سلع أساسية وضرورة قد يحتاجونها في شهر رمضان لما يجدونه من صعوبة بالغة هدفي التسوق والتجول في المتاجر في نهار رمضان نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والصايم، وتفاهم بالليل للقيام والذكر فإننا نكتب لهم هذا المقال لنطمئن المستفيدين وتبين لهم ما حدث من لبس لدى البعض.

مواعيد صرف مستحقات شهر أبريل من حساب مواطن

رابط حساب المواطن هنا.

يحين موعد صرف مستحقات المستفيدين من برنامج حساب مواطن وإيداعها لدى حساباتهم البنكية الموافق إذا السبت ١٠ أبريل ٢٠٢١ وهو الموعد المحدد مسبقا لدى الجهات الرسمية إلا أنه لن يتم الصرف غدا وانه سوف يتأجل الصرف لغد الأحد الموافق ١١ أبريل بعد العودة من الإجازة الرسمية مباشرة، ونتابع معكم عمليات صرف برنامج حساب المواطن من خلال موقعنا.