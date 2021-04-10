حساب المواطن موعد الصرف على www.ca.gov.sa تعرف على الحد المانع وموعد الاعتراضات

حساب المواطن موعد الصرف والذي أقره الموقع الرسمي للحساب عبر حسابه على تويتر عن الموعد المحدد والمقرر لصرف الدفعة 41 لشهر شعبان 1442 وأبريل 2021، والذي يتحدد الميعاد المحدد وفق إليه تخص الحساب وحده كما نقوم بتحديد كيفية تقديم الاعتراضات في حال لم يتم شمول المتقدمين بقوائم الحاصلين عليه هذا الشهر والفترة المقررة للرد على الاعتراض.

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حساب المواطن وموعد الصرف

يتقرر الصرف العام للمواطنين في العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك للمسجلين ضمن البرنامج الخدمي الذي أقرته المملكة لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض والذي قد تضرروا بشكل مباشر من الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومات والوزارات مجتمعة لضبط ميزان المدفوعات مقابل ميزات الواردات بالمملكة والذي بيّن إهدار كبيرا في المصروفات في بند المصروفات على دعم العديد من الخدمات، وبسبب رفع الدعم عن الخدمات تقرر وضع هذا البرنامج، حساب المواطن ، الذي يحمى الفقراء المتضررين من رفع الدعم ونقص الوظائف والخدمات.

موعد صرف الدفعة 41 على www.ca.gov.sa

تقرر صرف دفعة أبريل 2021 يوم الأحد المقبل، 12 أبريل 2021 قبل انطلاق شهر رمضان الكريم بيوم وذلك لمستفيدي الدعم الشهري من الحساب، وعلى المتضررين أو الذين لم يتم إدراج أسمائهم هذا الشهر من مراجعة الموقع وتقديم الاعتراض، وذلك بعد خمسة أيام من انتهاء الصرف، في الموعد الذي يتحدد فيه موعد فتح باب الاعتراض، على أن يتم الرد في وقت قريب.

كيف أكون من المستحقين في برنامج حساب المواطن