نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في السعودية شهر أبريل 2021 وانخفاض بسعر الوقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جميع المواطنين وكافة الأفراد القاطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة وكثيرا ما يتابعونها، ويتغير سعر البنزين مع بداية كل شهر ميلادي لذا يترقب الجميع أسعار المحروقات شهريًا وبصفة مستمرة، وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد أهم البلدان المنتجة للنفط والمحروقات والبنزين وتوجد في المملكة شركة أرامكو التي تعتبر أشهر وأكبر للشركات المنتجة للبنزين والمسؤولين عن الشركة هم دائما ما يعلنوا عن الأسعار الخاصة بالبنزين هذا بالإضافة إلى أن الشركة تفرض الكثير والعقوبات الصارمة على المحطات التي تختلف الأسعار الجديدة حتى لا تحيد أي محطة عن الأسعار المقدمة من الشركة بأي شكل من الأشكال.

أسعار البنزين في السعودية شهر أبريل

ووفقا لما أعلنته الحكومة السعودية فإن الأسعار تتغير بشكل شهري وفقاً للمتغيرات، وأعلنت الشركة السعودية للنفط والمحروقات عن انخفاض طفيف في أسعار البنزين، وتلك الأسعار جاءت كالتالي:

سعر بنزين ٩١ وصل الأمر منه حوالي ١.٩٠ ريال.

بنزين ٩٠ وصل الأمر منه حوالي ٢.٠٤.

أما سعر لتر الديزل استقر ولم يشهد أي تغيير حيث وصل إلي.٠.٥٢ ريال.

لتر الكيروسين بلغ ٠.٧٠ ريال.

أما البترول والغاز بلغ اللتر منه ٠.٧٥ ريال.

وتأتي تلك الأسعار بعد الزيادة التي شهدتها خلال الشهر الماضي والذي جاء متأثراً بأحوال العالم المحيطة والتي ساعدت على ارتفاع أسعار العديد من المواد ومنها المنتجات النفطية.

شركة أرامكو السعودية

ودائما ما تسعى الشركة السعودية العالمية أرامكو بتغيير الأسعار الخاصة بالبترول والبنزين في المملكة، وجاءت هذا الشهر أسعار البنزين في انخفاض طفيف مقارنة بالشهر الماضي، وتقوم الشركة بإعلان الأسعار على أن تكون متوافقة دائما مع الأسعار العالمية للنفط وتفرض الشركة العقوبات الصارمة على أي من يخالف الأسعار التي قامت بوضعها.