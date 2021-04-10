نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ca.gov.sa توقيت ايداع برنامج حساب المواطن الدفعة 41 وزارة العمل بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن دفعة أبريل يزداد التساؤل والبحث لدي مواقع التواصل الاجتماعي ولدى محرك البحث جوجل في تلك الآونة عن مواعيد صرف حساب مواطن خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان وتبقي عليه ٤ أيام فقط رغبة من المستفيدين من هذا الدعم في الحصول على مستحقاتهم يستطيعوا توفير كافة حاجاتهم من السلع الأساسية والضرورية ولوازم البيت في شهر رمضان لما يجدونه من صعوبة في التسوق والتجول بين الأسواق والمتاجر في نهار شهر رمضان نزرًا لارتفاع درجة الحرارة والصيام، عن أنه بالليل يرغبوا في أن يتفرغوا لأداء صلاة التراويح في جماعة، ومن ثم لا يجدون الوقت أو الجهد للتسوق في شهر رمضان الأمر الذي جعلهم ينتظرون ايداع مستحقاتهم في حساباتهم البنكية الخاصة بفارغ الصبر وازداد الأمر حينما تأخر تأخر صرف المستحقات عن الميعاد المحدد من وزارة العمل مسبقا والذي يحين في العاشر من كل شهر ميلادي.

حساب مواطن

يذكر وأن البرنامج من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية من أجل حياة كريمة لكل مواطني المملكة العربية السعودية تتسم والرفاهية بعيدة عن العوز والفقر ويتم صرفه المستحقين بعد تقدمهم بطلب من الجهة المعنية مؤيد بالمستندات الدالة على توافر الشروط فيه، ومن ثم فإن الجهة المعنية تقوم بفحص الطلب وإذا ما وجدت فيه أن المتقدم تتوافر فيه شروط استحقاق دعم حساب مواطن، فإنها تقدم بدرجة اسمه ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين، وفي حال عدم التوافق يرفض الطلب وتقوم الجهة المعنية بإيداع المستحقات الخاصة بدعم برنامج حساب مواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين بصفة دورية ومستمرة كل شهر ميلادي.

ميعاد صرف حساب مواطن

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أعلنت وزارة العمل أنه سوف يتم صرف المستحقات وإيداعها والحسابات الخاصة البنكية للمستفيدين بعد العودة من العطلة الرسمية المقررة الجمعة والسبت ليتم البدء في صرف المستحقات أول يوم عمل يوم الأحد الموافق ١١ من شهر أبريل الجارين ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل صرف برنامج حساب المواطن الدفعة الحادية والأربعون حيث تتم إيداع المبالغ المالية في البنوك السعودية خلال الساعات الأولى من يوم الأحد بدلاً من السبت نظراً لأن السبت عطلة.

تحديث اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أبريل حيث تتواصل عمليات البحث من قبل مستفيدي برنامج حساب المواطن للدفعة الحادية والأربعون والمقرر صرفها بعد ما يقارب 24 ساعة عقب ايداع المبالغ المستحقة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة داخل البنوك ونواصل معكم تغطية خدمات برنامج حساب المواطن السعودي لعام 1442 هجرية.