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عمر شويل - جدة منموعد إيداع الضمان الإجتماعي للمكرمة الملكية رمضان 1442هجريًا ، يحرص الكثير من الأسر محدودة الدخل أو الأسر ذات الدخل المنخفض على الإستعلام عن المكرمة الملكية التي يتم صرفها بناءً على أمر من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن آل سعود قبل شهر رمضان الكريم 1442، وهى بمثابة معونة مالية بقيمة محددة يحصل عليها المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل شهر رمضان المبارك، وتهدف هذه المعونة إلى مساعدة الأسر محدودة الدخل على ظروف الحياة المعيشية وتوفير جميع إحتياجاتهم ومتطلباتهم في هذا الشهر المبارك دون اللجوء إلى أحد، ويتم تحديد موعد صرف هذه المكرمة الملكية بناءًا على الأمر الملكي للملك سلمان بن آل سعود.

موعد إيداع الضمان الإجتماعي للمكرمة الملكية رمضان 1442هجريًا

يتم الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان الكريم 1442، من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعد صدور الأمر الملكي بموعد الصرف، ومن المتوقع أن يتم صرف هذه المكرمة الملكية مع معاش الضمان الإجتماعي لشهر ابريل، والذي يتم صرفه مع بداية شهر رمضان المُعظم.

قيمة مبلغ المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442هجريًا

مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم 1442هجريًا ينتظر العديد من الأسر محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية المكرمة الملكية المُقدمة بأمر صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن آل سعود وهى ليس لها أي علاقة بزكاة المال، وقد قُدرت هذه المكرمة إلى مايقرب ألف ريال سعودي لرب الأسرة، و خمسمائة ريال سعودي للتابعين لرب الأسرة مثل أولاده وأخوته إذا كان هو العائل الوحيد لهم.

الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين من المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك 1442 هجريًا

لابد من توافر شروط معينة يجب توافرها في المستفيدين من المكرمة الملكية أو مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك 1442، وهي نفس الشروط التي تنطبق على المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي، وتتلخص تلك الشروط في الأتي