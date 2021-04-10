رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية 1442 لمعرفة قيمة الاستحقاق وتقديم شكوى

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عمر شويل - جدة ننشر رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية 1442 للتحقق من قيمة الاستحقاق بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إيداع حساب المواطن الدفعة السابعة والثلاثون الخاصة بشهر ديسمبر 2020م الموافق لشهر ربيع الثاني 1442هـ، حيث يتم التأكد من القيمة المستحقة عن طريق استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الإلكترونية التي يوفرها برنامج الدعم الحكومي عبر بوابته الإلكترونية، وفي حال استخدام الحاسبة الإلكترونية وتم التأكد من أن قيمة حساب المواطن المودعة في الحساب البنكي والموجودة على بوابة حساب المواطن الإلكترونية غير مطابقة للرقم الموجود بالحاسبة، فيتم تقديم شكوى حساب المواطن على قيمة الاستحقاق.

حاسبة حساب المواطن التقديرية 1442

برنامج حساب المواطن تم إطلاقه تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الحكيمة، وذلك من أجل تقديم الدعم للأسر من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة والمحدودة، من أجل توفير الحماية لهم من الإصلاحات الاقتصادية القادمة بالمملكة، ومن هنا وضعت الحكومة السعودية علي عاتقها مسؤولية حماية الضعفاء وأصحاب الدخل المحدود.

لذلك تم إطلاق برنامج حساب المواطن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السعودي، وتشجيع الأسر السعودية علي الترشيد في الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه والكهرباء، وضمن الخطة الموضوعة من جانب حساب المواطن، أن يتم تقديم الدعم للمواطن عبر منصة موحدة، وقد تم فتح التسجيل في حساب المواطن 1442 دون موعداً لانتهاء التسجيل، واليوم تم الإعلان عن صرف حساب المواطن رسمياً.

حيث قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إيداع حساب المواطن للمبالغ المستحقة من الدفعة المستحقة للمستفيدين من البرنامج، ويتم إيداع المبالغ النقدية في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية مباشرةً، ويمكنكم الآن التعرف علي قيمة الاستحقاق ومقدار الدعم المقدم من البرنامج، وذلك عبر موقع حساب المواطن الرسمي باستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1442.

رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية

أتاح حساب المواطن لكافة المسجلين في البرنامج للحصول علي الدعم ولم تدرج أسماؤهم أو كانوا غير مؤهلين للاستفادة من دعم حساب المواطن، إمكانية تقديم طلب اعتراض عن طريق موقع حساب المواطن، وفي حال وجود اعتراض علي قيمة الاستحقاق فيمكنك تقديم اعتراض أو شكوي بعد 5 أيام من تاريخ صرف حساب المواطن.

وكان البرنامج قد صرح عن إطلاق حاسبة حساب المواطن التقديرية اليوم، والإعلان عن سياسات حساب المواطن الخاصة بشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، ويرجي العلم بأن الحد الأدنى وفقاً للسياسات المعتمدة هو 300 ريال سعودي للفرد المستقل والأسرة الواحدة، ويمكنكم استعلام حساب المواطن واستخدام الحاسبة التقديرية من خلال الموقع الرسمي.

وأعلن البرنامج عن عدد من المصطلحات الهامة التي يجب معرفتها ومنها، الأهلية وهي الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم والتابع حتي يصبح مؤهلاً للحصول علي مبالغ الدعم من البرنامج، والاستحقاق هو العوامل المؤثرة في قيمة الاستحقاق، وذلك بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط الخاصة بالأهلية، ومن خلال رابط (ca.gov.sa) الرسمي، يمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الآن وفق الطريقة الموضحة بالتالي:

طريقة التسجيل في حساب المواطن

نوفر طريقة التسجيل في حساب المواطن عبر ثقفني، فمن خلال النقاط التالية يمكنكم التعرف علي طريقة التسجيل، إلي جانب فيديو توضيحي، ولكن يجب العلم أن التسجيل متوقفاً في الوقت الحالي للمستحقين الجدد، ويتاح فقط إضافة تابع أو إضافة مولود، وإليكم شرح خطوات التسجيل في البرنامج:

إنشاء حساب جديد علي بوابة حساب المواطن. إدخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد). من خلال رقم الجوال، سيتم إرسال رسالة بها كلمة المرور المؤقتة. قم بالدخول إلي البوابة لتغيير كلمة السر. إدخال البيانات وإكمال التسجيل، وتقديم البيانات التالية (البيانات العامة، بيانات التابعين، بيانات العقارات، بيانات الدخل، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي). الإقرار علي صحة البيانات بعد التأكد منها ومراجعتها. رفع الوثائق المطلوبة منك.

ويتيح الموقع حاسبة حساب المواطن التقديرية لمن يرغب في التعرف علي قيمة الاستحقاق الآن، كما يمكنكم التسجيل من خلال الرابط الرسمي المرفق لبوابة حساب المواطن، ومن خلال الفيديو التالي بإمكانكم التعرف علي طريقة التسجيل في حساب المواطن بالشرح.

شروط حساب المواطن الأهلية العامة

كانت قد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي كافة بنوك المملكة بعدم المساس بمخصصات المستفيدين النقدية لبرنامج حساب المواطن السعودي التي يتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية، ولا يقتطع من هذه المبالغ لصالح البنوك أي قيمة مالية للقروض سواء التمويلية أو الشخصية، ومن خلال ثقفني يمكم التعرف علي خطوات تقديم اعتراض علي مقدار الاستحقاق.

وقد تم الإعلان عن كيفية احتساب قيمة الاستحقاق الآن، حيث أصبح بالإمكان التعرف علي طريقة احتساب قيمة استحقاق حساب المواطن، وتوفر حاسبة حساب المواطن التقديرية إمكانية الاستعلام عن مقدار الاستحقاق، وعن شروط حساب المواطن الشروط العامة للأهلية التي يلزم توافرها للاستفادة من مبالغ حساب المواطن، فقد تمثلت في الآتي:

أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، أو من حاملي بطاقة التنقل. أن يكون داخل حدود المملكة العربية السعودية، وألا يكون سجيناً، أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية. أن تتوافق البيانات المقدمة والمفصح عنها عند التسجيل في حساب المواطن، مع بيانات الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة مدي جودة بيانات الجهة.

حساب المواطن السعودي

سيتم تفعيل أيقونة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن علي قيمة الاستحقاق،بعد مرور 5 أيام من تاريخ الإيداع في الحسابات البنكية، وعن تقديم الشكوي لغير المؤهلين ممن لم يصلهم الدعم، فقد بدأ من مساء يوم الجمعة الماضي، ويجب التذكر دائماً أن برنامج حساب المواطن السعودي تم إنشاؤه لتخفيف الآثار المباشرة والغير مباشرة جراء رفع أسعار البنزين والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن عن إتاحة أيقونة الشكوى والبدء في استقبال اعتراض أو شكوى علي حساب المواطن للمستحقين الذين سيتقدمون بشكوي علي قيمة الاستحقاق، في حال وجود اعتراض علي المبالغ المودعة بعد التحقق من مقدار الاستحقاق عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية الآلية، وعن خطوات تقديم اعتراض علي قيمة استحقاق حساب المواطن، فتتمثل في النقاط التالية:

تأكد أولاً من تطابق قيمة الاستحقاق في حسابك البنكي مع حسابك علي البوابة الإلكترونية.

تحقق من قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية.

الإلكترونية. تأكد من تطابق ناتج الحاسبة مع المبلغ المودع.

تأكد من أهلية استحقاق التابعين لك.

وبعد إتمام الخطوات السابقة، قم بالدخول إلي بوابة حساب المواطن الإلكترونية والضغط علي أيقونة الشكوي، واتبع الخطوات اللازمة، وقم بإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة، وسيقوم برنامج حساب المواطن بالتعامل مع شكواك، وأعطي البرنامج فترة سماح لتقديم اعتراض مدتها ثلاثة أشهر، وعند قبول الطلب يتم تعويض المستفيد عن الدورة المشكو عنها، ولاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية اتبع الرابط، وإليكم فيديو توضيحي.

خطوات تقديم اعتراض علي عدم الأهلية

بالنسبة للمواطنين المسجلين في البرنامج، وتم استلامهم لرسالة نصية تفيد بعدم استحقاقهم لدعم حساب المواطن، وذلك بناءً علي نتيجة اختبار الأهلية، ويمكنك في هذه الحالة دخول بوابة حساب المواطن الرسمية لمراجعة أسباب عدم التأهل، وتقديم اعتراض علي حساب المواطن خلال فترة السماح (ثلاثة أشهر)، ونوفر لكم خطوات تقديم الاعتراض فيما يلي من خلال النقاط الآتية:

الولوج إلي بوابة حساب المواطن.

اختيار قائمة دراسة الأهلية المتعلقة بنتيجة اختبار الأهلية.

اختيار أسباب عدم أهلية العائل.

الضغط علي تقديم اعتراض، اتبع الخطوات اللازمة وأدخل البيانات، والمستندات المطلوب إرفاقها، للنظر في حالتك.

وللمعرفة يتم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف علي قيمة الاستحقاق، وبعد تقديم الاعتراض علي عدم أهلية حساب المواطن، فلن يخرج الأمر عن أحد نتيجتين وهما:

قبول الاعتراض: يحصل المعترض علي تعويض عن مستحقاته من البرنامج بأثر رجعي يصل لمدة أقصاها 5 أشهر. رفض الاعتراض: بإمكانك تقديم اعتراض أخر، حتي يتم قبوله، أو تنتهي فترة السماح.

تحديث: بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن تم إضافتهم تلقائياً إلي برنامج حساب المواطن، فهنا يتم تسجيل رب الأسرة المستفيد من الضمان فقط، وفي حال وجود تابعين لرب الأسرة، فينبغي عليه الدخول إلي بوابة حساب المواطن إلي حسابه الشخصي علي البرنامج وإضافة تابعيه إلي النظام، وإجراء عملية تحديث حساب المواطن، ومن خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية يمكنه حساب القيمة التي سيحصل عليها المستفيد.

حساب المواطن تسجيل جديد

أتاح حساب المواطن للزوجة إمكانية تسجيل الزوجة كرب أسرة، حيث أن الزوجة يحق لها التسجيل في حساب المواطن كربّة أسرة بعد إرفاق المستندات التي تثبت ذلك، في عدة حالات وهي:

إذا كان الزوج غير سعودي.

إن كان الزوج سجيناً.

في حال كان الزوج غائباً.

إن كان فاقداً للأهلية.

إن كانت إقامته في أحد دور الرعاية الاجتماعية.

إذا كانت الزوجة مهجورة.

تحديث: تم اختيار الأسرة من قبل برنامج حساب المواطن حتي تكون هي الوحدة المستفيدة من دعم البرنامج، وتم وضع رب الأسرة (ذكر/أنثي) هو الشخص المستفيد، وقد اشترط البرنامج في المواطن الذي يتم تسجيله كرب أسرة أن يتعدى سن الـ18 عاماً، واشترط في الفرد المستقل بأن لا يقل عمره عن 24 عاماً،

وعندما يتراوح العمر بين 18 و 24 عاماً، فيطلب البرنامج ما يثبت استقلالية المتقدم، وهنا يفرض البرنامج عليه إرفاق المستندات المطلوبة حتي يكتمل التسجيل في حساب المواطن 1442، ويتم إضافة مولود في حساب المواطن عن طريق رب الأسرة.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية

يتم استخدام آلة حاسبة البرنامج التقديرية علي موقع حساب المواطن الرسمي عن طريق اتباع خطوات محددة، وتتميز طرية احتساب قيمة الاستحقاق بالسهولة واليسر باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية، ومن خلال النقاط التالية يمكنكم التعرف عليها:



دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية. قم بالضغط علي أيقونة الحاسبة علي يسار الشاشة باللون الأخضر. ستجد أمامك سؤالين قم بالتظليل أمام الإجابة المماثلة لحالتك، هل أنت مسجلاً أم لا، ومستقل أم رب أسرة.

وفي حال كنت مسجلاً في البرنامج كرب أسرة، سيظهر أمامك عدد التابعين فوق 18 عام، وعدد التابعين أقل من 18 عام، وإجمالي دخل الأسرة، وإن كنت مسجلاً كفرد مستقل،سيتاح أمامك خانة خاصة بمجموع الدخل، ويجب إدخال إجمالي الدخل كما هو مفصح عنه عند التسجيل في حساب المواطن.

وينبغي التأكد من نتائج اختبار الأهلية، ثم اضغط علي زر احسب عن طريق حاسبة حساب المواطن التقديرية الآلية، ويجب العلم أنه يتم تفعيل أيقونة الاعتراض على حساب المواطن بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، ومن خلال ثقفني نوفر رقم حساب المواطن المجاني ومواعيد العمل الرسمية من خلال التالي:

موعد صرف حساب المواطن 41 أبريل

وفقاً لمواعيد إيداع حساب المواطن المحددة رسمياً من جانب البرنامج، فيتم إيداع دورات الاستحقاق من حساب المواطن في الحسابات البنكية مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويستمر الإيداع على مدار اليوم لحين الانتهاء من إيداع وتحويل كافة المستحقات الخاصة بالدفعة المستحقة.

وفي حال تمت موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة، فيتم الصرف في اليوم السابق له (الخميس بتاريخ 9 ميلادي)، أما في حال موافقة تاريخ الصرف ليوم السبت، فيتم الإيداع في اليوم التالي له أي في يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من الشهر الميلادي، وبناءً على ذلك، فسوف يتم صرف حساب المواطن الدفعة الـ41 في الموعد التالي:

سيتم إيداع الدفعة الـ41 أبيل 2021م مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 29 شعبان 1442هـ.

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