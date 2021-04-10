خطوات تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور للروضة

تعرف على خطوات تسجيل رياض الأطفال في نظام نور للروضة، حيث يسعى جميع أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية إلى التعرف على موعد وخطوات التسجيل الالكتروني للتسهيل على أنفسهم وعدم الذهاب إلى الهيئات المختصة، حيث يمكن التسجيل عبر نظام نور للتعليم الإلكتروني بالخطوات التي تذكرها فيما يلي.

خطوات التسجيل في نظام نور روضه 1443

يمكن لجميع أولياء الأمور التسجيل في نظام نور للروضة عبر الانترنت من خلال الموقع الالكتروني لمنصة نور من خلال الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بنظام نور للتعليم الإلكتروني.

سجل الدخول الى حساب ولي الأمر على نظام نور بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك أدخل المعلومات الشخصية الخاصة بالطفل مثل الإسم وتاريخ الميلاد الهجري.

حدد درجة الصلة بينك وبين الطفل المراد تسجيله.

حدد الروضة التي تريد تسجيل طفلك بها، ثم أرسل الطلب.

شروط تسجيل الأطفال في نظام نور للروضة 1443

أعلنت وزارة التعليم مؤخراً عن مجموعة من الشروط واجب توافرها لدى الأطفال لكي يصح تسجيلهم في نظام نور للروضة، جاءت هذه الشروط كما يلي:

أن تكون شهادة التطعيمات الأساسية الخاصة بهذا الطفل مكتملة.

وجود أصول من المستندات الخاصة بالطفل لتأكيد البيانات المدخلة.

وجود سجل الأسرة على أن يكون الطفل موجوداً في هذا السجل.

لا يشترط أن يكون هذا الطفل قد اجتاز المراحل السابقة في الروضة.

موعد تسجيل نظام نور روضة 1443

أما عن موعد تسجيل الطلاب في مرحلة الروضة عبر نظام نور فيأتي على عدد من المراحل اعتماداً على سن كل طفل، لكن سيبدأ التسجيل في هذا النظام من يوليو المقبل على أن تكون جميع المستندات المطلوبة جاهزة ليسهل تسجيل الأطفال في الروضات الحكومية الأقرب إليك.