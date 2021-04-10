مواعيد الاختبارات النهائية في السعودية وفتح بطاقة الترقية للقطاع التعليمي من نظام فارس

فتح بطاقة الترقية للقطاع التعليمي، تم الإعلان عن بدء التسجيل في بطاقة الترقية للعاملين في القطاع التعليمي بالوظائف الإدارية فقط من قبل المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السعودية، وعلى جميع من تتوافر به شروط التسجيل في بطاقة الترقية ضرورة تحديث البيانات والمعلومات الموجودة في نظام فارس لضمان حصوله على الترقية.

موعد فتح بطاقة الترقية للقطاع التعليمي

وفقًا لإعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية فإنه قد تقرر فتح باب التسجيل في بطاقة الترقية لمنسوبي التعليم في الخامس والعشرين من شهر شعبان الحالي لعام 1442 والموافق السابع من شهر أبريل أي اليوم الأربعاء بتمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر التسجيل في نظام فارس للحصول على الترقية للعاملين بالقطاع التعليمي حتى يوم الخامس عشر من شهر شوال 1442 والموافق السابع والعشرين من شهر مايو لعام 2021، لذلك يجب على العاملين الذي تنطبق عليهم شروط ترقية نظام فارس ضرورة التسجيل وتحديث البيانات من خلال رابط نظام فارس التعليمي.

مواعيد الاختبارات النهائية في السعودية

ومن ناحية أخرى أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بعد قرار تقديم الاختبارات النهائية لتكون بشهر رمضان حيث كانت مسبقًا بعد إجازة عيد الفطر.

وجاءت مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني هكذا: