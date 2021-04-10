- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط الراجحي بدون هامش ربح وميزات بطاقة قسط الراجحي الائتمانية في المقال التالي
اليوم سوف نقوم بعرض أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط الراجحي بدون هامش ربح، وذلك عن طريق إظهار التقسيط بشروط بسيطة لكل العملاء، خلال هذا المقال الآتي، الذي سنوضح من خلاله بالإضافة إلى تفاصيل الخبر ميزات بطاقة الائتمان الخاصة ببنك الراجحى.
قسط الراجحى بدون هامش ربح
قسط مع الراجحي بدون هامش ربح أحد العروض المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي للأشخاص الذين يقطنون في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال متطلبات، وشروط بسيطة للاستفادة من العرض، ومن خلال عرض التقسيط الذي وضعه مصرف الراجحي فإنه يتيح فرصة تقسيط المشتريات بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر بدون هامش ربح، وذلك عن طريق مدة للسداد تتراوح بين الثلاثة أشهر حتى الستة أشهر، وذلك عن طريق برنامج تساهيل المتوافر في البنك للأشخاص في المملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ويعتبر بنك الراشدي من أهم البنوك الإسلامية، وهناك العديد من المميزات التي يستفيد منها العميل عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة قسط الراجحي الائتمانية بدون هامش ربح.
ميزات بطاقة قسط الراجحي الائتمانية
- إن بطاقة قسط الراجحي الائتمانية تتيح فرصة للعميل لشراء كل الاحتياجات المرغوبة، إذا لم يتوافر المال لدية، ولاحقا يتم تسديد المال على شكل أقساط.
- تتميز البطاقة الائتمانية أنها بدون ربح.
- إن بطاقة قسط الراجحي الائتمانية تكون مطابقة للشريعة الإسلامية لأن بنك الراجحي بنك إسلامي، وهي سهلة الاستخدام، ولا تخضع لأي قيود.
- إن بطاقة قسط الراجحي الائتمانية لها صلاحيات كبيرة، مثل تسديد المبلغ المالي على شكل أقساط.
- تتيح بطاقة بنك الراجحي الائتمانية للعميل إمكانية شراء كل احتياجاته من جميع الوسائل المتاحة، سواء كان المتاجر أو الأسواق.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قسط الراجحي بدون هامش ربح وميزات بطاقة قسط الراجحي الائتمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.