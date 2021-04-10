قسط الراجحي بدون هامش ربح وميزات بطاقة قسط الراجحي الائتمانية

اليوم سوف نقوم بعرض أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط الراجحي بدون هامش ربح، وذلك عن طريق إظهار التقسيط بشروط بسيطة لكل العملاء، خلال هذا المقال الآتي، الذي سنوضح من خلاله بالإضافة إلى تفاصيل الخبر ميزات بطاقة الائتمان الخاصة ببنك الراجحى.

قسط الراجحى بدون هامش ربح

قسط مع الراجحي بدون هامش ربح أحد العروض المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي للأشخاص الذين يقطنون في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال متطلبات، وشروط بسيطة للاستفادة من العرض، ومن خلال عرض التقسيط الذي وضعه مصرف الراجحي فإنه يتيح فرصة تقسيط المشتريات بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر بدون هامش ربح، وذلك عن طريق مدة للسداد تتراوح بين الثلاثة أشهر حتى الستة أشهر، وذلك عن طريق برنامج تساهيل المتوافر في البنك للأشخاص في المملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ويعتبر بنك الراشدي من أهم البنوك الإسلامية، وهناك العديد من المميزات التي يستفيد منها العميل عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة قسط الراجحي الائتمانية بدون هامش ربح.

ميزات بطاقة قسط الراجحي الائتمانية