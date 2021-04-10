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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على البطاقة الجديدة من مصرف الراجحي وتفعيلها في المقال التالي
الحصول على البطاقة الجديدة من الراجحي، يمتلك مصرف الراجحي شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية للخدمات الرائعة المقدمة لعملاء مصرف الراجحي، حيث يسعى المصرف لتقديم مختلف الخدمات ولكن بصورة سهلة وبسيطة للعملاء، ومن ضمن خدمات مصرف الراجحي هي استخراج بطاقة الراجحي الجديدة إلكترونيًا وتفعيلها إلكرتونيًا وبذلك لن يضطر العميل إلى التوجه لأحد فروع مصرف الراجحي للتفعيل.
استخراج بطاقة الراجحي الجديدة أون لاين
يقدم مصرف الراجحي جزء كبير من خدماته بشكل إلكتروني للتسهيل على العملاء من إجراء وإتمام الخدمات وخاصةً مع الظروف الحالية والخوف من الخروج من المنزل والاختلاط خوفًا من فيروس كورونا، وأوضح مصرف الراجحي أنه لاستخراج بطاقة الراجحي الجديدة من المنزل:
- يجب فتح الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي https://www.alrajhibank.com.sa/
- عندما تظهر الصفحة الرئيسية يتم اختيار خانة البطاقات الائتمانية والضغط على قدم طلبك الآن.
- يظهر نموذج جديد يطلب من المسجل تسجيل بياناته الشخصية مثل الجنس والاسم والعمر والجنسية ورقم هويته أو إقامته ومجموعة من المعلومات المالية المختلفة المطلوب تسجيلها.
- وكذلك يجب تحديد بيانات الاتصال الشخصي للتواصل مع العميل.
- وفي النهاية النقر على زر التقديم.
طريقة استخراج بطاقة الراجحي من أجهزة الخدمة الذاتية
أما للراغبين في استخراج بطاقة الراجحي من الخدمة الذاتية فتتبع التعليمات الآتية:
- على المتقدم التوجه إلى أقرب جهاز للخدمة الذاتية تابع لمصرف الراجحي.
- من خيارات الجهاز الموجودة يتم اختيار طباعة بطاقة.
- ومن ثم تحدد طباعة بطاقة مدى من البطاقات الموجودة.
- بعد ذلك يطلب الجهاز من العميل أن يسجل رقم حسابه بشكل صحيح وفي النهاية يتم تأكيد الرقم.
- يجب أن يقوم العميل بتسجيل رقم هويته الوطنية والانتظار لحين إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول لتأكيد تسجيل الدخول في حسابك بمصرف الراجحي بنجاح.
- يطلب الجهاز أن يقوم المتقدم بإدخال بصمته الخاصة حتى يحصل على بطاقته في الحال من خلال جهاز الخدمة الذاتية.
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