- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت العمل في مولات المملكة وموعد أول أيام رمضان 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواقيت العمل في مولات السعودية، يأتي شهر رمضان وتتزامن معه مواعيد جميع المؤسسات من شركات وأسواق ومولات، حيث تتغير جميع المواعيد لتناسب شهر رمضان ومواعيد الصيام والإفطار وخاصةً في الظروف الحالية التي تمر بها جميع البلاد وليست السعودية وحدها نتيجة انتشار فيروس كورونا، فسيتم العمل وفق مواعيد شهر رمضان ووفق الإحترازات الوقائية في جميع المؤسسات، وأما عن مواعيد العمل في مولات السعودية نقدمها لكم.
بداية شهر رمضان الكريم
بمشيئة الله في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من الشهر سيتم استطلاع هلال شهر رمضان الفضيل لتحديد موعد بداية شهر رمضان فإما أن يكون بيوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل أو بيوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أبريل، وعليه تقوم جميع المؤسسات بتحديد مواعيد العمل بها بشهر رمضان.
العمل في مولات السعودية بشهر رمضان
من المتوقع أن يتم تقليل ساعات العمل في شهر رمضان بالكثير من المؤسسات لكي يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بأقصى درجة ضد الإصابة بالفيروس، ولكن لم تعلن حكومة السعودية إلى وقتنا هذا عن مواعيد العمل بمولات السعودية، وبمجرد توافرها سيتم الإعلان عنها لكي يكون جميع المواطنين على علم بالمواعيد الجديدة لتحديد الميعاد الأنسب للتسوق والزيارة.
مواعيد عمل الموظفين الحكوميين
وضعت السعودية حتى الآن فقط مواعيد عمل القطاع الحكومي في الدوائر الحكومية المختلفة ومواعيد العمل الخاص بشهر رمضان وفق مجموعات محددة للعمل في مكاتب العمل باتباع التعليمات التالية:
- عمال القطاع الخاص يعملون لمدة لا تزيد عن ست ساعات فقط أثناء نهار شهر رمضان ولا تزيد تلك المدة إلا للعاملين في الحرس الأمني فيمكن أن تصل مدة العمل إلى عشر ساعات مع وجود فترات راحة.
- أما عن عمال القطاع الحكومي مدة العمل لهم لا تزيد عن خمس ساعات بشكل يومي مع تطبيق نظام العمل المرن ويتم تقسيم الحاضرين على ثلاث مجموعات بداية من التاسعة والنصف في الصباح إلى الرابعة والنصف عصرًا.
- يسمح بحضور عدد 25% فقط من العاملين بمكاتب العمل وفق احتياجات العمل سواء خاص أو حكومي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواقيت العمل في مولات المملكة وموعد أول أيام رمضان 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.