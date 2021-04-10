نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت العمل في مولات المملكة وموعد أول أيام رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواقيت العمل في مولات السعودية، يأتي شهر رمضان وتتزامن معه مواعيد جميع المؤسسات من شركات وأسواق ومولات، حيث تتغير جميع المواعيد لتناسب شهر رمضان ومواعيد الصيام والإفطار وخاصةً في الظروف الحالية التي تمر بها جميع البلاد وليست السعودية وحدها نتيجة انتشار فيروس كورونا، فسيتم العمل وفق مواعيد شهر رمضان ووفق الإحترازات الوقائية في جميع المؤسسات، وأما عن مواعيد العمل في مولات السعودية نقدمها لكم.

بداية شهر رمضان الكريم

بمشيئة الله في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من الشهر سيتم استطلاع هلال شهر رمضان الفضيل لتحديد موعد بداية شهر رمضان فإما أن يكون بيوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل أو بيوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أبريل، وعليه تقوم جميع المؤسسات بتحديد مواعيد العمل بها بشهر رمضان.

العمل في مولات السعودية بشهر رمضان

من المتوقع أن يتم تقليل ساعات العمل في شهر رمضان بالكثير من المؤسسات لكي يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بأقصى درجة ضد الإصابة بالفيروس، ولكن لم تعلن حكومة السعودية إلى وقتنا هذا عن مواعيد العمل بمولات السعودية، وبمجرد توافرها سيتم الإعلان عنها لكي يكون جميع المواطنين على علم بالمواعيد الجديدة لتحديد الميعاد الأنسب للتسوق والزيارة.

مواعيد عمل الموظفين الحكوميين

وضعت السعودية حتى الآن فقط مواعيد عمل القطاع الحكومي في الدوائر الحكومية المختلفة ومواعيد العمل الخاص بشهر رمضان وفق مجموعات محددة للعمل في مكاتب العمل باتباع التعليمات التالية: