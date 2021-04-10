نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقويم أم القرى لعام 1442 بي دي إف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقويم أم القرى 1442، تعتبر المملكة العربية السعودية بجميع مناطقها هي الدولة العربية الوحيدة التي تستخدم في حساباتها التقويم الهجري حيث تستخدم جميع الدول الأخرى التقويم الميلادي، ووفقًا للتقويم الهجري فإن المملكة السعودية تعتمد عليه في المؤسسات والأنظمة والخدمات والمواعيد والمواقيت، والفارق بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي هو أن الأخير يعتمد على حركة الشمس أما عن الهجري فيعتمد على حركة القمر، ويرغب الكثير من المسلمين في السعودية بالتعرف على تقويم أم القرى للعام الهجري الحالي 1442.

التقويم الهجري في السعودية

تعتمد السعودية على تقويم أم القرى الهجري في العديد من التعاملات حيث يتم احتساب التقويم الهجري بدراسة حركة القمر وحساب مدة الشهور الهجرية الاثنا عشر، ولحساب ذلك يتم عقد لجنة مختصة بعلم الفلك لتحديد موعد ظهور القمر وميلاده مع بداية ونهاية كل شهر هجري.

كما أن التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين واعتمده خليفة المسلمين عمرو بن العاص لهذا السبب تعتمد عليه السعودية لأنها دولة إسلامية بشكل تام، فهي تستخدمه في تحديد مواعيد المناسبات الرسمية مثل بداية ونهاية الشهر المبارك شهر رمضان وتحديد الأيام القمرية بكل شهر هجري وحساب نهاية شهر رمضان لمعرفة موعد بداية أيام عيد الفطر.

وصدر أول تقويم لأم القرى في السعودية بعام 1346 هجريًا من خلال مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، وفي ذلك قامت بالاعتماد على إحداثيات الكعبة الشريفة مع غروب الشمس والقمر بمكة المكرمة.

تقويم أم القرى الهجري

قامت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بتوفير موقع إلكتروني للتعرف على تقويم أم القرى للراغبين في التعرف عليه من أي بقعة على الأرض، لأنه يساعد في تحديد مواقيت الصلاة في مجموعة كبيرة من المدن في السعودية، وهو تطبيق تقويم أم القرى حيث يمكن تحميله على جميع أنواع الهواتف الذكية لعرض تقويم أم القرى PDF، وهو ليس تطبيقًا واحدًا ومخصصًا لتقويم أم القرى فحتى الآن لم تخصص السعودية تطبيق رسمي لتقويم أم القرى ولكنها العديد من التطبيقات التي تحمل تقويم أم القرى الهجري.