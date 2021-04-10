فقدت الرغبة في الكتابة لأسباب أجهل بعضها ولاأدرك بعضها رغم إحساسي بها فشعرت وكاني فقدت الحياة

هدوء طال وقته وسكون لا ينقضي أمده رغم ضجيج الحياة وتوالي الأحداث واختلاطها إلا أن قدرتي على التقاط الأفكار نأت عني جانبا وفشلت في التقاط أي شيئ مما يدور حولي

منذ زمن بعيد لم يخذلني قلمي كما يفعل الآن لقد كان دائما وأبدا سلاحي الذي به أذود الأذى عن نفسي وملاذي الآمن الذي ألجأ إليه كلما أردت راحة قلبي وفكري.. ثم فقدت ذلك النعيم الكتابي المترف دون أسباب تذكر

يبدو أن قلمي أصبح بائساً أو أصبح متعبًا مرهقًا يرغب في الاستراحة من مقارعة الكلمات وكتابة العبارات وصياغة النصوص. ولا أعرف متى سيعود لخوض تلك المعارك الأدبية واقتناص الأفكار وتحويلها إلى نصوص كتابية ترسم وتجسد مايدور حولي من أحداث ومايجول بداخلي من مشاعر , لقد كان ذلك القلم صديق جيد في أسوء الظروف وفي أجملها , لعله أراد ان يستريح قليلا قبل ان يعاود النهوض من جديد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واستراح قلمي…الكاتبة الصحفية القديرة / حنان المحمدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.