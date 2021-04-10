نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح البنك السعودي الفرنسي بالمملكة العربية السعودية منتج شراء الوحدات الجاهزة ضمن مبادرة التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي لإتاحة فرصة للمواطنين السعودية الحصول علي قروض مالية بمميزات وتسهيلات تتيح لهم الحصول علي وحدات سكنية ضمن مبادرة التطوير السكني ضمن رؤية المملكة 2030 ، ويتيح المنتج للمواطنين الحصول علي فرصة أحلامهم في وحدة سكنية بقرض ذو أسعار صرف وأقساط ميسرة بهامش أرباح وفوائد ضئيلة، كما يتيح البنك أيضاً من خلال موقعه الإلكتروني منتج مالي أخر يعرف بمنتج البناء الذاتي، وهو منتج متلائم لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أيضاً منتج مالي يخص شراء الأراضي ومنتج شراء الوحدات الغير جاهزة، ومنتج الوحدات تحت الإنشاء ومنتج الرهن العقاري، وكافة المنتجات متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية وذات فوائد بسيطة وتسهيلات كبيره في الدفع والتقسيط.

اشتراطات التمويل العقاري

يعرف برنامج التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي علي أنه برنامج تمويل سكني بدعم من صندوق التنمية العقارية بالمملكة، وتصل القيمة النقدية للقرض إلي حد الخمسمائة ألف ريال سعودي ويستهدف مستفيدي الدعم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة، ويخضع القرض لعدة اشتراطات كالآتي:

أن يكون المتقدم للحصول علي القرض سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم للحصول علي القرض من مستفيدي الدعم لدي وزارة الإسكان أو صندوق التنمية المحلية.

يحصل المتقدم علي دعم من صندوق التنمية العقارية بما يغطي نسبة من أرباح التمويل حسب تصنيفه في خطة الدعم.

يقوم المتقدم بسداد القسط بداية ويحصل علي قيمة الدعم مالياً بعد إثبات السداد محولاً علي حسابه.

التقديم لاستحقاق القرض عبر منصة سكني لمعرفة نسبة الدعم الخاص به.

أن يتوافق دخل المتقدم الشهري مع قيمة الأقساط بما لا يقل عن ثلاث آلاف ريال سعودي كدخل وقيمة القسط لا تتعدي نصف الدخل للمتقدم.

المنتجات المالية المقدمة من البنك السعودي الفرنسي

يقدم البنك السعودي الفرنسي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية عدد من مبادرات ومنتجات التمويل عبر موقعه الإلكتروني مثال :

منتج شراء وحدة سكنية جاهزة التشطيب.

منتج تمويل البناء الذاتي للمواطنين.

منتج شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء بالمشاريع التابعة للمبادرة.

منتج أرض وقرض الخاص بشراء أرض بهدف بناء وحدة سكنية.

منتج الرهن العقاري علي الوحدات الموجودة بالفعل في حيازة المتقدمين.

وقد أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة عبر قانون تنظيمي ضمن حزمة من التعديلات الجديد التي تقوم بها علي النظم و القوانين لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية .

منتج شراء وحدة سكنية جاهزة التشطيب

هو قرض تمويلي لشراء وحدة سكنية أو عقار أياً كان حجمه ونوعه بشرط يكون كامل التجهيز والتشطيب من السوق أو احدي مشروعات الوزارة بدعم مالي يصل لخمسمائة ألف ريال سعودي بأرباح تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية، والمنتج المالي له عدة مميزات كالآتي :

قيمة الدعم جزأ من دخل المستفيد من المنتج.

المنتج يخضع لضمانات صندوق التمنية العقارية.

يمكن تخفيض قيمة الدفعة المقدمة إلي 5% وفق اشتراطات محددة.

يمكن تعديل قيمة الأقساط.

والاشتراطات الخاصة بتخفيض الدفعة المقدمة كالآتي :

أولاً أن يكون المسكن المطلوب خفض دفعته هو أول مسكن يتم طلبه.

ثانياً ألا يزيد سعر المسكن المطلوب تخفيض دفعته عن الـ 800.000 ثماني مائة ألف ريال سعودي.

وتوجهت معظم البنوك في المملكة العربية السعودية لطرح العديد من المنتجات التمويلية للمواطنين مثل منتج آهل من بنك التسليف وقروض بنك الراجحي وقروض بنك سامبا ونقدم لكم الفيديو التالي الترويجي لمنتجات مالية من البنك