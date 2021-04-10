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عمر شويل - جدة “غداً” استلام حساب المواطن السعودي ca.gov.sa وطرق الموفقة علي سبل الاعتراض، قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن صرف المنحة للأشخاص محدودي الدخل، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، وسيكون هذا اليوم مهم جدًا إلى الكثير من السعوديين الذين دخلهم محدود، وهذه المنحة هي برنامج حكومي سعودي، تمت البداية به في ديسمبر 2017، وكان الغرض منه هو مساعدة المواطنين السعوديين وتخفيف الأعباء عنهم، وتقديم المساعدة المالية للعائلات التي دخلها قليل في المملكة العربية السعودية.

ميعاد استلام حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتحديد ميعاد الدفعة الحديثة وهي رقم 41 لشهر أبريل، وذلك سوف يكون غداً في 11 أبريل 2021، الموافق يوم الأحد، وفي الغالب يتم صرف المنحة في اليوم العاشر من الشهر.

وممكن أن يسبق يوم أو يتقدم إذا كان يوم صرف المنحة إجازة رسمية في الدولة.

شروط استلام حساب المواطن

مع ظل استمرار تفشي فيروس كوفيد 19، وتأثيره على العوامل الاقتصادية في البلاد، و لاستلام المنحة هناك بعض الشروط التي يجب توفرها وهي:

يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية.

يكون مقيم في المملكة أثناء وقت الصرف والتقديم.

يتوافر صرف المنحة للمطلقات والأرامل، وذوي الإعاقة.

لا يزيد عمر المواطن عن 35 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمواطن منخفض أو متوسط.

قام القحطاني بالإعلان عن نسبة أرباب الأسر في برنامج حساب المواطن وهي كالآتي:

نسبة الرجال المستفيدين: 57%.

نسبة النساء المستفيدات: 43%.

نسبة ربات الأسر: 80%.

نسبة أرباب الأسر: 92%.

خطوات استلام حساب المواطن

تسليم حساب المواطن للمواطنين السعوديين من أجل تخفيف الأعباء عنهم، وترغب الحكومة السعودية أن تقدم المنح للمواطنين بشكل سريع وآمن، ولذلك تسعى جميع الحكومات بالمملكة العربية السعودية إلى أكبر ميكنة الإجراءات الحكومية، والمواطنين وجوب القيام بها، ولمعرفة طريقة استعلام عن الدفعة الجديدة 41 يكون برقم هوية المواطن كالآتي:

يتم الانتقال إلى الرابط الإلكتروني التابع لموقع حساب المواطن.

ثم القيام بالنقر على استعلام عن حساب المواطن.

ثم كتابة رقم الهوية الخاص بالمواطن في الخانة المخصصة لذلك.

ثم الذهاب للموقع الإلكتروني الخاص ببيانات حساب المواطن، والذي يعرض كافة المعلومات الخاصة بمعلومات والشروط لحساب المواطن من أجل الحصول على المنحة.

تعديلات على ضوابط حساب المواطن

يجب أن يضيف الفرد مستقل السكن ما يثبت استقلاليته، وذلك لمن كان عمره 28 عام فأكثر.

منع أكبر استحقاق: عن طريق احتساب الاستحقاق الحقيقي لكل شخص مقدم على المنحة، بشرط ألا يزيد مخصص المنحة في الدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس.

تم وقف استقبال أي تقديمات جديدة للحصول على دعم منحة حساب المواطن.

آلية الموافقة على اعتراض حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بأنه إذا وافق على اعتراض المواطن على القيمة المالية، سوف يتم تزويده خلال الدفعة الآتية، وذلك بجانب مبلغ المنحة نفسه للشهر الجديد إذا كان المتقدم يستحق.