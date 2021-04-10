نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بيت الخير من سامبا 1442 للمقيمين الشروط التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل بيت الخير من سامبا، بنك سامبا يقدم تمويل عقاري أو كما يسمى تمويل بيت الخير من خلال منح القروض للأسر التي تريد شراء قطعة أرض أو فيلا أو منزل سكني ويمتاز هذا القرض بمعدل ثابت لهامش الربح كمان أنه ليس هناك دفعات مقدمة والأقساط الشهرية ثابتة لا تتغير طوال فترة التمويل كما يمتاز التعامل مع بنك سامبا بوجه عام بالشفافية لأنه يقوم على معاملات مالية متوافق مع أحكام الشرع الإسلامي.

مميزات بنك سامبا

يوفر بنك سامبا جميع الإحتياجات الأساسية للمواطنين المقيمين على الأراضي السعودية سواء من المغتربين أو حاملي الجنسية مع تقديم برنامج التمويل الشخصي إلى جانب برنامج تمويل بيت الخير وذلك لسعيه دائم لتوفير الأمان والراحة للعملاء ومد يد العون لهم وهناك مميزات كثيرة للتعامل مع بنك سامبا وهي:

● تمتد فترات سداد التمويل تصل إلى 30 عام مع قيمةتمويل تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل فضلا عن مشروعية التمويل التي أقرتها هيئة الرقابة الشرعية بالسعودية.

● في حالة حاجة العميل للحصول على تمويل أعلى يمكن إختيار ضمان واحد من أقاربه من الدرجة الأولى ويشمل التمويل تأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلى حيث يقوم البنك بالسداد عن العميل.

● يمتاز البنك بأنه يطالب بهامش ربح ثابت طوال الفترة كما يمكن للعميل تسديد الأقساط متى شاء وقبل الموعد المحدد.

شروط تمويل بيت الخير من بنك سامبا

● أن يزيد عمر المتقدم عن 21 عام ويكون حاملا الجنسية السعودية.

● يكون المتقدم عاملا بأحد الجهات الحكومية أو شبه الحكومية لمدة لا تقل عن شهر بينما مدة الخدمة في الجهة الخاصة تكون أكثر من ثلاثة أشهر مع راتب يزيد عن 3000 ريال.

● الوحدة السكنية ليست موضع نزاع وغير مسكونة وعمرها أقل من 25 سنة.