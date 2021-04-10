“بالشرح” لعبة فري فاير Garena fire fire1.59.5// 2021 على الجوال// محاكي smart gogo

لعبة فري فاير 2021 من أكثر الألعاب في العالم التي عليها أقبال كبير خاصة من الشباب، الذي يحب اللعبات التي بها إثارة وأكشن، واللعبة مثل لعبة ماين كرافت الجديدة من ألعاب ألأكشن، التي تعتمد على المغامرات والحروب والتخفي للبقاء على قيد الحياة، واللعبة بسيطة يمكن للجميع لعبها من خلال الجوال أو الكمبيوتر الشخصي الذي إمكانياته عادية ولا يحتاج أمكانيات كبيرة لتحميلها، يستخدم اللاعب فيها كافة الأسلحة لمدة 10 دقائق وتحتاج لشحن الجواهر لاستكمال اللعب على المستويات الأعلى.

ما هي لعبة فري فاير fire fire 2021

اللعبة من ألعاب ألأكشن التي أتنشرت في سائر دول العالم وأصبحت اللعبة رقم واحد لدى فئة الشباب، تم أطلاق اللعبة لأول مرة عام 2017 ميلادي من تطوير 111dots studio، حصلت اللعبة على الكثير من الجوائز الكبيرة وكانت ورزت شهرتها عام 2019، عندما حصدت جائزة أكثر الألعاب تحميلاً على الجوال، وكذالك حصلت على جائزة أللعبة الأكثر شعبية في العالم في 2019 على تصويت جوجل بلاي، متفوقة على ألعاب كثيرة مثل لعبة بابجي ولعبة ماين كرافت، وتلعب اللعبة من خلال أنظمة أندرويد ونظام IOS، اللعبة عباراه عن 10 دقائق ينزل اللعب ليقاتل 49 فرد ويبقى على قيد الحياة أطول وقت ممكن.

شرح طريقة تنزيل لعبة fire fire 2021 على الكمبيوتر

أولاً قم بتحميل BLUESTACKS وقم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر. أدخل على متجر بلي من على محرك البحث جوجل. أكتب على جوجل فري فايرأو Garen free fire. قم بتثبيت اللعبة بعد تحميلها و ضعها على سطح المكتب. ثم أستمتع بالدخول إلي اللعبة وألعب وعيش المغامرات.

جواهر لعبة فري فاير 2021