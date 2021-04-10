نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في السعودية الاحد 11-4-2021 تحديث يومي في المقال التالي
نوفر لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية أسعار الذهب اليوم في السعودية الاحد 11-4-2021 تحديث يومي حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة اخر اسعار الذهب ومعرفة التغيرات الجديدة التي حدثت في أسعار الذهب بشكل مستمر، ونوفر لكم من خلال موقعنا تحديث بشكل مستمر لاسعار الذهب في المملكة العربية السعودية لكي يستطيع الجميع الإطلاع عليها ومعرفة سعر الذهب بشكل يومي وسجلت السعودية تغير كبير في أسعار الذهب حيث يرتبط سعر الذهب بالتغيرات العالمية التي تحدث في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليوم في السعودية (تحديث لحظي)
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, April 10, 2021 02:57 PM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|210.44 ريال
|$56.12
|سعر الذهب عيار 22
|192.91 ريال
|$51.44
|اسعار الذهب عيار 21
|184.14 ريال
|$49.10
|اسعار الذهب عيار 18
|157.83 ريال
|$42.09
|سعر الذهب عيار 14
|122.76 ريال
|$32.73
|سعر الذهب عيار 12
|105.22 ريال
|$28.06
|اسعار أوقية الذهب
|6,545 ريال
|$1,745
|اسعار جنيه الذهب
|1,473 ريال
|$392.82
|اسعار كيلو الذهب
|210,443 ريال
|$56,116
هذا الجدول يحتوي علي اسعار الذهب جميع جرامات المختلفة، ويتم تحديث الجدول بشكل لحظي عند حدوث تغيرات في سعر الذهب في السعودية، ويمكن للجميع متابعة أسعار الذهب من خلالة بكل سهولة لمعرفة آخر تطورات سوق اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ومعرفة سعر شراء الذهب وسعر البيع.
اسعار الذهب في السعودية اليوم
- سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 210.27 ريال سعودي أي حوالي 56.07 دولار امريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية 192.74 ريال سعودي أي حوالي 51.40 دولار امريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 21 بالسعودية 183.98 ريال سعودي أي حوالي 49.06 دولار امريكي.
- سعر الذهب اليوم عيار 18 بالسعودية 157.70 ريال سعودي ويعادل 42.05 دولار امريكي.
- سعر الذهب عيار 14 بالسعودية 122.66 ريال سعودي ويعادل 32.71 دولار امريكي.
- سعر أونصة الذهب في السعودية بيع 6,540.00 ريال أي حوالي 1,744.00 دولار امريكي.
- سعر أونصة الذهب شراء بالسعودية 6,543.75 ريال سعودي أي حوالي 1,745.00 دولار امريكي.
- سعر الجنيه الذهب اليوم 1,473 ريال سعودي أي حوالي 392.82 دولار امريكي.
- سعر كيلو الذهب اليوم بالسعودية 210,443 ريال سعودي أي يعادل 56,116 دولار امريكي.
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