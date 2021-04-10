نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco.. سعر البنزين في السعودية شهر إبريل 2021 حسب شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية، منذ ساعات الصباح الاولى لليوم العاشر من شهر إبريل الجاري وعمليات البحث في تزايد كبير في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين، ومن المتوقع أن تصل إلى مئات الآلاف عندما تعلن ارامكو رسمياً عن أسعار البنزين، وتأتي هذه العمليات البحثية الكبيرة نظراً لاهمية البنزين في المملكة والعالم أجمع، خصوصاً أن الشركة الاولى في العالم في مجال النفط ومشتقاته أرامكو تعلن في كل شهر وبالتحديد في العاشر عن أسعار البنزين الجديدة، حيث تسعى بذلك إلى خفض تأثيرات أسعار الوقود العالمية عن السوق المحلي والمواطنين في المملكة حيث أنها تبيع الوقود بالتجزئة وتعتبر الشركة الأشهر محطات الوقود في المملكة العربية السعودية، ونظرا لهذا الكم الهائل من المستفسرين عن الاسعار، يسرنا في موقع ثقفني أن نكون سباقين إلى عرض تلك الأسعار لحضراتكم وقتما أعلنت الشركة المسؤولة عنها عبر موقعها الرسمي، وهذا هو ما ينتظره الملايين من السعوديين اليوم.

سعر البنزين في السعودية

من الأهمية بمكان أن يطلع جميع المواطنين في السعودية على السعر الشهري المحدد والذي عودت شركة أرامكو عليه جميع مواطني المملكة في اليوم العاشر من كل شهر، وهذا هو الموضوع الذي سنقدم لكم، ويعتبر البنزين هو أشهر أنواع الوقود وأكثرها استهلاكا في العالم بأكمله وخصوصاً في السعودية حيث أن غالبية السيارات تعمل محركاتها بالبنزين، وشركة أرامكو السعودية التي تعتبر أكبر شركة منتجة ومصدرة لهذا الوقود تقوم بالإعلان عن الأسعار الخاصة بالبنزين في كل شهر، وذلك لسعيها أن لا يتأثر السعوديين بالتذبذات في أسعار الوقود العالمية التي تتغير يوميا حسب عوامل معروفة لدى الخبراء الاقتصاديين، لذلك فإن الاسعار في المملكة لا تتغير إلا شهريا عكس الجميع.

شركة أرامكو السعودية

هي شركة سعودية تعتبر الشركة الأكبر عالميا في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، كما أنها أيضا الشركة الأعلى قيمة في العالم حيث وصلت قيمتها إلى أزيد من عشرة تريليون دولار، الشركة تقوم بالتنقيب عن النفط الخام وكذلك تكريره وتصنيعه وتسويقه فهي شركة عالمية متكاملة، تم تأميم الشركة في العام 1988، هذه نبذة مختصرة عن شركة البترول الأشهر عربيا وعالميا، وتقدم شركة أرامكو يوم 10 من كل شهر سعر البنزين في السعودية اليوم.

أسعار الوقود

ملايين المواطنين في المملكة العربية السعودية يترقبون إعلان شركة ارامكو عملاق النفط السعودي عن سعر البنزين في السعودية اليوم، حيث من المتوقع أن يتم الإفصاح عنه هذا اليوم ولو في ساعات متأخرة منه لكن سيتم الإعلان عنه بكل تأكيد، وسيتم تطبيق هذه الأسعار التي تعلن عنها الشركة يوم غد الأحد، وحتى هذه اللحظات لم يتم الإعلان عن سعر البنزين ولا غيره من الوقود في المملكة، وسنعرض لكم الاسعار التي أعلنت عنها شركة أرامكو في الشهرين السابقين حيث أن شهر مارس الماضي شهد ارتفاعا في جميع أنواع الوقود من البنزين و الكيروسين وديزل، ومن المحتمل أيضا أن تشهد الأسعار في هذا الشهر ارتفاعا ولو طفيفا في سعر الوقود وذلك نظرا للارتفاع الذي شهده سعر النفط عالميا.

سعر البنزين شهر مارس وفبراير

سعر البنزين في شهر فبراير الماضي شهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بشهر يناير حيث بلغ سعر لتر البنزين 1.50 و 2.11 بالنسبة للنوعين بنزين 91 و95 على التوالي، فيما بلغت الأسعار في شهر مارس الماضي:

البنزين 91 بلغ سعر اللتر 1.90

بنزين 95 بلغ سعر اللتر 2.04

ديزل بلغ سعر اللتر 0.52 ريال سعودي

سعر الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.

توقعات أسعار البنزين في السعودية شهر إبريل

من المتوقع ان يصل سعر البنزين في المملكة إلى 1.95 ريال سعودي بالنسبة لنوع 91 فيما سيصل البنزين 95 إلى 2.10 ومن المتوقع أن تستقر أسعار الديزل والكيروسين على ماهي عليه أو تشهد ارتفاعا طفيفا جدا 0.02 ريال سعودي، وتبقى هذه مجرد توقعات إلى حين ان تعلن شركة أرامكو السعودية رسميا سعر البنزين في المملكة حينها سنكون اعزائنا الكرام السباقين إلى تقديم تلك الأسعار لكم.

حتى هذه اللحظات لم تعلن شركة أرامكو عن سعرالبنزين في السعودية، لكن من المؤكد أن الشركة ستقوم بالإعلان عبر موقعها الرسمي عن تلك الأسعار، هناك عشرات الاالآمن عمليات البحث في المملمة التي تنتظر هذه الأسعار نظرا لأهميتها البالغة بالنسبة للمواطنين، وسنقدمها لكم متابعينا الأعزاء عندما تقوم الشركة بالإعلان عنها.