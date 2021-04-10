وزير الصناعة: نسعى لجعل المملكة مركزاً للصناعات الدوائية

بلادي – الرياض:

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، سعي وزارته لجعل المملكة مركزاً لصناعات الأدوية المهمة التي يُقدّر حجمها في السوق بـ34 مليار ريال.

وقال الخريف خلال زيارته أمس (الجمعة) مقر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو” بمدينة بريدة، إن جعل المملكة مركزاً سيتم من خلال زيادة إنتاج الأدوية والمساهمة في رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الدوائي كهدف استراتيجي.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة “سبيماكو” محمد النحاس أنَّ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة يتجاوز الـ40 مصنعًا وهي تغطي 36% من احتياج السوق السعودية من الأدوية، وإن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.

وأبان الرئيس التنفيذي للشركة خالد الخطاف، أنَّ العدد الإجمالي لمنتجات الشركة يبلغ 415 مستحضراً دوائياً، وتصدر أكثر من 234 منتجاً لـ14 دولة، وبلغ إنتاجها 1.73مليار وحدة علاجية بعمله في 36 خط إنتاج خلال عام 2020.

وأضاف أن الشركة حافظت على المركز الأول بـ12.2 مليون وصفة طبية خلال عام 2020 وبأعلى حصةٍ سوقيةٍ بين جميع الشركات العالمية والمحلية في القطاع الخاص بنسبة 11.6% وبفارق 1.7 مليون وصفة عن أقرب منافس، وأن نسبة السعوديين في الشركة 45%.