عمرها 51 عاماً.. وثيقة تاريخية لمرسوم مُوقّع من الملك فيصل بالمصادقة على نظام ديوان المراقبة العامة

بلادي – الرياض:
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية عمرها 51 عامًا ، لمرسوم ملكي مُوقّع من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
وتعود الوثيقة التي نشرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى عام 1391ه، وهي تظهر مرسومًا ملكيًا موقعا من الملك الراحل، بالمصادقة على نظام ديوان المراقبة العامة.
ونصت الوثيقة على أنه بموجب المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38، وتاريخ 22/10/1377ه، وقرار مجلس الوزراء رقم 1019، صدّق الملك فيصل على نظام ديوان المراقبة العامة بصيغته المرافقة، وأنه على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ المرسوم.
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