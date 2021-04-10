“الخطوط السعودية” تبحث الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية الشهر المقبل

بلادي – الرياض:

بحث مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية، برئاسة وزير النقل صالح الجاسر، الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية الشهر المقبل.

كما ناقش المجلس في اجتماعه يوم أمس الأول الخميس، عدداً من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية المؤسسة وتقارير الأداء وبرامج تطوير وتحسين الخدمات.

وعبر وزير النقل عن شكره للإدارة التنفيذية للمؤسسة ومنسوبيها على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية التي شهدت استمرار العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية مع تطبيق أعلى الاحتياطات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” بما يضمن سلامة الضيوف والموظفين على حدٍ سواء.

يذكر أن وزارة الداخلية عدّلت في 29 يناير الماضي، موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ليكون اعتباراً من بداية 17 مايو المقبل.